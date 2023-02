Selena Gomez ultrapassa número de seguidores de Kylie Jenner e viraliza defendendo Taylor Swift

A- A+

A cantora, atriz e empresária Selena Gomez saiu em defesa de Taylor Swift nesta quinta-feira (23) depois que um vídeo de cinco anos atrás viralizou no TikTok. Nele, a modelo Hailey Bieber faz cara de nojo quando ouve o nome de Taylor durante o programa “The Late Late Show with James Corden”.

Compartilhado com a legenda “essa é a verdadeira Hailey Bieber”, o vídeo chegou até Selena, que defendeu a amiga.

“Sinto muito, minha melhor amiga continua sendo uma das melhores no jogo”, disse a cantora nos comentários do vídeo.

O vídeo voltou a circular na última terça-feira, quando Selena Gomez ultrapassou a influenciadora Kylie Jenner e se tornou a mulher mais seguida do Instagram, com mais de 380 milhões de seguidores. O que aconteceu em seguida foi uma sequência de boatos: Kylie teria ficado chateada por perder o posto e alfinetado, junto com Hailey Bieber, Taylor nas redes sociais.



Depois de atingir 380 milhões de seguidores, Selena Gomez postou uma foto dizendo que afinou as sobrancelhas por acidente. Em sequência, Kylie publicou um print de uma chamada de Facetime com Hailey, na qual as duas mostram as sobrancelhas, com a legenda “Isso foi um acidente?". Isso fez com que os fãs acreditassem que fosse uma indireta para Selena, mas a caçula das irmãs Kardashian nega.

Selena também reagiu nesta quinta-feira a outro vídeo no Tiktok, que diz que ela e Hailey Bieber não merecem o ódio dos fanclubes. A cantora comentou “fatos” na postagem.

