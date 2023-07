A- A+

Bilionários Selena Gomez vai se juntar a Rihanna no clube de bilionários de Hollywood Com linha de maquiagem Rare Beauty, ela vai juntar seu primeiro bilhão

A cantora e atriz Selena Gomez deve chegar em breve ao clube de americanos bilionários, por conta do sucesso da sua marca de maquiagens Rare Beauty. Estimativas indicam que a empresa, inteiramente propriedade da artista, deve fechar o ano de 2023 com receita de pelo menos US$ 300 milhões, com valor atual estimado em US$ 1,2 bilhão.

A Rare Beauty foi lançada em setembro de 2022 com foco em produtos de alta qualidade e acessíveis, custando entre US$ 5 e US$ 30. A empresa aloca 1% de sua receita para seu Rare Impact Fund interno e recorrentemente promove eventos de arrecadação.

O status de bilionária da cantora Rihanna foi oficialmente confirmado em 2021, o que é atribuído ao sucesso de sua marca de maquiagem, a Fenty Beauty. A receita estimada da empresa é de aproximadamente US$ 500 milhões e o patrimônio total de US$ 2 bilhões. Rihanna é dona de 50% da Fenty.

Além da Rare Beauty, Selena tem uma parceria lucrativa com a Puma e é uma das pessoas mais seguidas nas redes sociais. No Instagram, ela tem mais de 427 milhões de seguidores, o que a coloca entre as figuras mais influentes do mundo na plataforma.



