MÚSICA DE PERNAMBUCO Paço do Frevo lança selo musical em parceria com a Muzak Music Iniciativa visa valorizar a criação artística, impulsionando novas formas de expressão da música em Pernambuco

A partir desta quarta-feira (12), a cena musical pernambucana ganha mais um espaço pensado para impulsionar a criação artística local e novas formas de expressão produzidas 'pelas bandas de cá': o Selo Paço do Frevo & Muzak Music.



A novidade será lançada em audição de "No Compasso do Frevo"- composta por Isadora Melo e Rafael Marques, e criada para a exposição "Frevo Vivo", em cartaz no Paço.



Na ocasião, no térreo do museu, às 18h, e com acesso gratuito, acontece audição especial das três faixas que traduzem a diversidade e riqueza do ritmo maioral de Pernambuco: "Frevo de Rua", "Frevo-Canção" e "Frevo de Bloco".

O EP estará disponível nas plataformas de música também nesta quarta-feira, a partir da meia-noite. O pré-save do trabalho pode ser feito neste link.

O Selo

O selo Paço do Frevo ganhou vida em parceria do museu Centro de Referência em Salvaguarda do Frevo e o Muzark Music.



A ideia é estimular produções musicais feitas em Pernambuco, além de dar mais visibilidade por meio de projetos e residências que já são oferecidos pelo Paço, a exemplo do "Fábrica de Frevo", ampliando dessa forma a difusão e o alcance dos trabalhos nas plataformas digitais.





Inclusive, o Selo Paço do Frevo & Muzak Music já tem um novo lançamento do projeto "Fábrica de Frevo", previsto para o próximo 29 de novembro.

Reverbo

Ainda dentro do contexto de impulsionar criações artísticas em Pernambuco, o Paço - equipamento cultural da Prefeitura do Recife, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) - recebe no dia 4 de dezembro, um coletivo de música que se encaixa no propósito do museu, ao pensar no Selo junto a Muzak.



Trata-se do Reverbo, grupo formado por compositores e intérpretes 'da terrinha' que celebram a arte através de cancioneiro autoral de cada um que faz parte desse entrelaço de afetividades, que até já virou filme - o documentário "Mostra Reverbo", gravado em 2022, com direção de Mário de Almeida e co-produção da Maravilha Filmes e Anilina Produções.



Crédito: José de Holanda



Exibido no festival In-Edit Brasil, em São Paulo, e com temporada no Itaú Cultural e interior paulista, o filme já foi exibido também no Teatro do Parque, com direito a show logo após, aclamado pelo público em êxtase pelos atravessamentos de nomes como Gabi da Pele Preta, Martins, Mayara Pera, Alexandre Revoredo e Larissa Lisboa, entre outros.

A apresentação Reverbo está marcado para as 20h, no 3º andar do Paço do Frevo. A ocasião, aliás, vai marcar mais uma ocupação artística no "novo palco artístico do Recife".

O espaço, pensado para receber eventos, assim como produções do próprio museu, estreia no próximo dia 28 de novembro com apresentação do pianista Amaro Freitas.

SERVIÇO

Lançamento do Selo Paço do Frevo & Muzak Music

Com audição do EP "No Compasso do Frevo", de Rafael Marques e Isadora Melo

Quando: Quarta-feira (12), às 18h, no térreo do Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Pré-Save do EP neste link



Show do Coletivo Reverbo

Com Juliano Holanda, Flaira Ferro, Martins, PC Silva, Vinicius Barros, Larissa Lisboa, Gabi da Pele Preta, Tonfil, Isabela Moraes, Joana Terra, Mayra Clara, Rogéria Dera, Revoredo, Euzé, Mayara Pera, Una, Álefe, Mazuli, Lucas Torres e Marcelo Rangel

Quando: Quinta-feira, 4 de dezembro, às 20h (3º andar do Paço do Frevo)

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @pacodofrevo

