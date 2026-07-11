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LUTO Pai de Selton e Danton Mello morre aos 84 anos; atores se despedem: 'Melhor parceiro da vida' Dalton Mello morreu neste sábado (11), dois anos após a morte da mulher, Selva

Dalton Mello, pai dos atores Selton e Danton Mello, morreu neste sábado (11), aos 84 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais pela empresária artística Cíntia Oliveira, amiga dos atores, e confirmada pelos irmãos em uma publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

Em uma homenagem publicada no Instagram, Cíntia descreveu Dalton como um "pai amoroso e presente" e lembrou a amizade que mantinha com ele desde a década de 1990. Horas depois, Selton e Danton Mello publicaram uma homenagem conjunta na mesma rede.

"Meu pai partiu. Meu melhor amigo foi descansar, encontrou minha mãe, devia estar com muita saudade", escreveram.

No longo texto, Selton relembra a relação de amizade que mantinha com o pai, conta que conseguiu se despedir dele ainda no hospital e revela que Dalton fumou por cerca de 70 anos. "O cigarro o levou", afirma o ator. A mensagem termina com um agradecimento: "Obrigado por tudo, pai".





Selton também atribui aos pais características que marcaram sua personalidade e a do irmão. "O que diverte e cativa vocês que nos assistem, saibam: vem dele. As águas profundas, a sensibilidade aflorada, vêm dela", escreveu.

A morte de Dalton acontece menos de dois anos após a perda de Selva Aretuza Figueiredo Mello, mãe de Selton e Danton. Ela morreu em julho de 2024, aos 83 anos, depois de conviver durante anos com o Alzheimer.



Na época, os irmãos receberam manifestações de apoio de artistas e amigos, e Selton fez diversas homenagens públicas à mãe, a quem costumava creditar parte de sua formação artística.

Nos últimos meses, Dalton havia acompanhado os filhos em eventos públicos. Em janeiro deste ano, por exemplo, ele esteve na pré-estreia de "Anaconda", filme estrelado por Selton Mello, ao lado da família.

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