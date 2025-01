Selton Mello celebra indicações de Fernanda Torres e "Ainda estou aqui" ao Oscar: "Brasil no topo'"

A- A+

Intérprete do ex-deputado Rubens Paiva no filme " Ainda estou aqui" (2024), o ator Selton Mello usou as redes sociais, nesta quinta-feira (23), para celebrar as indicações do longa-metragem ao Oscar 2025.

A narrativa dirigida por Walter Salles concorre às categorias de melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz (para Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva).

"Brasil no topo", escreveu Selton Mello, em longo texto publicado no Instagram.

"Fizemos um filme. Ele nasceu vitorioso por motivos variados: por lembrar o que jamais pode ser esquecido; por comover com uma beleza austera; por encher as salas de cinema de novo; por levar nossa sensibilidade para o mundo; por recuperar nossa autoestima cultural; por abrir tantas portas para outros que virão; por restaurar o amor pelo cinema brasileiro; por ter criado algo emocionalmente poderoso; por alcançar o raro equilíbrio entre estética & ética; por ser sublime em sua justa simplicidade", listou Selton Mello.

O ator continuou: "Muitas camadas. Nosso país precisava desse filme. O mundo todo precisava desse filme. Nesse exato momento, três indicações ao Oscar. Com a de melhor filme, nós entramos para a História. Para sempre. Ainda estamos aqui, Eunice, Rubens, nós & vocês", concluiu o ator.

