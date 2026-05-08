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Famosos Selton Mello celebra quatro anos sem fumar: "Me sinto bem melhor" Ator de "Ainda estou aqui" fala sobre largar o vício após 25 anos

Selton Mello está completando quatro anos sem fumar e decidiu compartilhar a vitória pessoal com seus seguidores nas redes sociais. O ator de " O auto da Compadecida" (2000) e " Ainda estou aqui" (2024) foi fumante por 25 anos antes de conseguir abandonar o vício.

"Quatro anos longe do cigarro. Uma vitória pessoal bem grande e falo publicamente porque pode inspirar alguém. Foram 25 anos fumando. Fumando muito. Sentia um cansaço que não passava. Compreendi que o cigarro estava sugando meu fôlego, comendo minha energia. Era o fim dele na minha vida. Não troquei por vape, não usei adesivo. Decidi que aquela relação tóxica havia chegado ao fim. Espiritualmente, aquilo não me pertencia mais. O início foi muito difícil, desesperador, muita ansiedade, fissura, mas não impossível. Passei a comer bem mais, engordei bastante, mas sabia que depois eu equalizava isso, tudo valia a pena", relatou o ator em post no Instagram.

Na publicação, Selton conta que, temporariamente, deixou de lado práticas como beber vinho e tomar café, para não sentir vontade de fumar. Com o tempo, foi retomando os costumes. "Demorei 6 meses pra tomar algum drink, muito medo de uma recaída. Um dia testei um vinho com os amigos, e deu certo, zero vontade de fumar. Café, eu demorei mais de 1 ano pra tomar de novo, medo enorme de associar. Hoje tomo café tranquilamente", afirmou.





O astro destacou que outro fator foi predominante para abandonar o cigarro: o cheiro. "Quando via alguém fumando, eu me aproximava, para testar se teria vontade e o que sentia era repulsa e isso me ajudou muito mesmo! Se isso vai te impactar e te ajudar a pensar, saiba: Se você é fumante, você cheira mal. Simples e duro assim. Desculpe a sinceridade, mas talvez te ajude a pensar. Não adianta perfume e chiclete, você está impregnado", concluiu.

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