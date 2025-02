A- A+

CINEMA Selton Mello dublou personagens marcantes do cinema e de desenhos animados; relembre Protagonista de ''Ainda Estou Aqui'', filme indicado a três categorias no Oscar, artista emprestou vocais a figuras conhecidas do audiovisual

Dono de uma voz marcante, Selton Mello mantém no currículo trabalhos importantes como dublador. Intérprete de Rubens Paiva no filme "Ainda Estou Aqui" (2024), longa de Walter Salles que concorre a três categorias no Oscar deste ano, atuou emprestando seus vocais a falas de personagens conhecidíssimos do cinema e de desenhos animados ao longo de 11 anos, entre 1983 e 1994.



O fato, porém, ainda é pouco conhecido pelo grande público.

É dele, por exemplo, as vozes do personagem Daniel San no filme "Karatê Kid 2 — A hora da verdade continua" (1986); do personagem Charlie Brown, do desenho "Snoopy Dog", na versão exibida pela TV Globo entre os anos 1980 e 1990; e de Harry Truman Loki (interpretado por Dustin Nguyen) na série "Anjos da lei" (1987-1991); de John Bender (interpretado por Judd Nelson) no clássico "Clube dos cinco" (1985); e de Jones (papel de Larvell Jones), em "Loucademia de polícia" (1984).

Mais recentemente, Selton fez trabalhos de dublagem de maneira pontual — sem o vínculo empregatícia com uma empresa especializada do ramo, como tinha antes. É dele a voz de Kuzco na elogiada animação "A Nova onda do Imperador" (2000) e do protagonista que dá nome à também animação "Lino — O filme: uma aventura de sete vidas" (2017).

A seguir, relembre e veja — ou, melhor, ouça — alguns trabalhos de Selton Mello como dublador.

