cinema

Selton Mello é especialista em cobras em trailer de 'Anaconda', com Jack Black e Paul Rudd; assista

Filme chega aos cinemas em dezembro

"Anaconda""Anaconda" - Foto: Sony Pictures/ Divulgação

Estreia de Selton Mello no cinema internacional, "Anaconda" teve seu primeiro trailer divulgado. No longa, o ator de "O auto da Compadecida" e "Ainda estou aqui" interpreta um especialista em cobras que auxilia os personagens de Jack Black e Paul Rudd a realizar um sonho: filmar um remake de clássico "Anaconda" (1997).

O novo "Anaconda" chega aos cinemas no dia 25 dezembro.


Estrelado por Jennifer Lopez, Owen Wilson, Ice Cube e Jon Voight, o "Anaconda" original faturou US$ 136 milhões nas bilheterias mundiais.

Confira trailer:

