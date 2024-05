Selton Mello e Matheus Nachtergaele retornam em primeiro teaser de "O Auto da Compadecida 2"

A- A+

Foi divulgado na manhã desta quinta-feira (2) o primeiro teaser de " O Auto da Compadecida 2", aguardada continuação do longa de 2000. Estrelado por Selton Mello, Matheus Nachtergaele e Taís Araujo, o filme chegará aos cinemas no dia 25 de dezembro.

Primeiro teaser oficial de O Auto da Compadecida 2. pic.twitter.com/6LXEIYbDPE — Séries Brasil (@SeriesBrasil) May 2, 2024

No longa, Selton e Matheus revisitam os papéis de Chicó e João Grilo mais de 20 anos depois do lançamento do primeiro filme, enquanto Taís assume o papel de Nossa Senhora, que foi de Fernanda Montenegro no original. A direção é de Guel Arraes e Flávia Lacerda.

O elenco conta ainda com os retornos de Virginia Cavendish como Rosinha e Enrique Diaz como Joaquim Brejeiro, além de novos personagens interpretados por Humberto Martins, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch e Fabiula Nascimento.

