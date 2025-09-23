Selton Mello está no elenco de novo filme da diretora chilena Dominga Sotomayor, diz site

A- A+

cinema

Após "Anaconda", Selton Mello segue investindo na sua carreira internacional. Segundo o Deadline, o ator está confirmado no elenco de "La Perra", novo longa da diretora chilena Dominga Sotomayor.

O filme é fruto da parceria de Sotomayor com outro brasileiro, o produtor Rodrigo Teixeira, de "Me chame pelo seu nome" e "Ainda estou aqui". É baseado num romance homônimo da escritora colombiana Pilar Quintana, com roteiro adaptado de Inés Bortagaray.

A história se passa numa ilha remota no sul do Chile e acompanha Silvia, uma mulher solitária de meia-idade com um passado doloroso, que resgata um cachorrinho abandonado e o batiza de Yuri — o nome que ela escolheu para a filha que nunca teve.

Além de Selton, também estão no elenco Manuela Oyarzún, David Gaete e Giannina Fruttero. O filme deve começar a ser produzido no Chile em 2025, ainda de acordo com o Deadline.

