Selton Mello se despede das filmagens de "Anaconda" com Paul Rudd e Jack Black

Fim do primeiro trabalho de Selton Mello em Hollywood. O ator de "Ainda estou aqui", que concorre ao Oscar de melhor filme no próximo domingo, postou nesta quinta-feira (27) uma foto celebrando o encerramento das filmagens de "Anaconda", estrelado por ele, Paul Rudd e Jack Black.

"Fim das filmagens. Uma experiência inesquecível. Paul Rudd & Jack Black. Dois atores extraordinários. Mas melhor que isso: duas pessoas extraordinárias. Não é remake, não é sequência, em breve num cinema perto de você Steve, Thandiwe, Daniela. Novos amigos, novos aprendizados. Faço minha mala muito feliz pelo que vivi. Novos rumos, novos experimentos. Tom, Kevin, Sony Pictures Cast & crew Thank you all Agora parto para uma nobre missão: ir ali representar meu país", escreveu ele na legenda da imagem.

Veja o post do ator

Dirigido por Tom Gormican, o elenco do filme tem ainda Steve Zahn, Thandiwe Newton e Daniela Melchior, que Selton cita no post. Segundo a sinopse oficial, trata-se de "um grupo de amigos passando por crises de meia-idade. Eles decidem refazer um filme favorito da juventude, mas encontram eventos inesperados quando entram na selva."

Presença no Oscar

No domingo, Selton Mello estará no Dolby Theatre juntamente com Fernanda Torres e Walter Salles representando o filme "Ainda estou aqui", que concorre em três categorias do Oscar 2025.

O longa está indicado a melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz.

A Variety, uma das mais importantes revistas americanas na cobertura de audiovisual, publicou na última quarta-feira, suas apostas finais para a premiação.

Para a publicação, quem leva o prêmio de melhor atriz na temporada é Demi Moore, por "A substância", mas quem merecia vencer é Fernanda Torres. A revista também coloca Mikey Madison, de "Anora", como uma possível premiada.

No entanto, as fichas da Variety para melhor filme internacional ficam todas com o filme de Walter Salles. Para o jornalista Clayton Davis, ele vai ganhar e é o merecedor do Oscar da categoria. "Emilia Pérez" aparece apenas como um possível vencedor.

Como melhor filme, a Variety aposta em "Anora", do diretor Sean Baker, mas quem é seria o merecedor do maior prêmio da noite é "Ainda estou aqui". No entanto, para eles, quem tem uma chance é "Conclave".

