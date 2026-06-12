Selton Mello manda recado para Jennifer Lopez após fala sobre o filme "Ainda Estou Aqui"
A cantora se emocionou ao falar de "Ainda Estou Aqui" durante o podcast Films To Be Buried With, de Brett Goldstein, na última quarta-feira, 10
Recentemente, a cantora e atriz Jennifer Lopez fez um comentário emocionante sobre "Ainda Estou Aqui", afirmando que o filme brasileiro a ajudou a lidar com o divórcio de Ben Affleck, de quem se separou no início do ano passado. Na última quinta-feira, 11, Selton Mello, protagonista do longa, reagiu à fala da colega de profissão.
No Instagram, JLo compartilhou uma série de fotos em Cannes, na França, e o ator brasileiro marcou presença nos comentários. "Obrigado pela sua comovente declaração sobre o nosso 'Ainda Estou Aqui'", escreveu Selton em inglês.
Quem também já tinha reagido à fala foi Fernanda Torres, que estrela o filme ao lado do ator. Na Itália, onde ela recebeu um prêmio no Festival de Cinema de Taormina, a indicada ao Oscar chamou as declarações de JLo de "muito emocionantes".
"Essa reação diz muito sobre o trabalho do Walter Salles [diretor de Ainda Estou Aqui]", opinou Fernanda em conversa com a Variety. "É um filme político, mas também é sobre família."
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O que Jennifer Lopez disse sobre "Ainda Estou Aqui"
A cantora Jennifer Lopez se emocionou ao falar de "Ainda Estou Aqui" durante o podcast Films To Be Buried With, de Brett Goldstein, na última quarta-feira, 10. Segundo ela, assistiu ao longa com o pai, David Lopez, em casa, e a produção a ajudou a entender a importância de sua família.
"Eu não sabia nada sobre quando me sentei para assistir", contou. Ela afirmou ter se emocionado com a conexão da cena do início do filme, em que a família Paiva aparece toda junta na praia, com a cena final.
"Algo aconteceu na minha cabeça e eu comecei a chorar", disse a cantora, afirmando que relacionou o filme a momentos que viveu com o seu pai e, depois, com os filhos. "Eu disse: 'Pais são tão importantes'. E ele [David Lopez] veio até mim e agarrou o meu rosto. E ele disse: 'Eu te amo e eu sempre vou te amar'", relatou.
Jennifer disse que a cena "mudou sua vida naquele momento". "Eu acho que, às vezes, quando somos crianças, não sabemos se nossos pais nos amam. [...] Ele sabia que era aquilo o que eu precisava ouvir e isso curou uma parte de mim que precisava ser curada para seguir em frente."