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Famosos Selton Mello se emociona ao lembrar dos pais em Gramado: "Primeiro prêmio sem eles na plateia" Festival premiou o ator com o troféu Kikito de Cristal por sua contribuição ao cinema brasileiro e internacional

Selton Mello subiu ao palco do Palácio dos Festivais na noite desta quarta-feira (19) como parte da programação do Festival de Cinema de Gramado. O ator de “Ainda estou aqui”, “O auto da Compadecida” e “Anaconda” foi homenageado com o Kikito de Cristal por sua colaboração com o cinema brasileiro e internacional.

— Quando eu comecei a vir a Gramado, em 1994, eu era um ator de novela, não fazia cinema, mas comecei a procurar a minha turma e encontrei. A minha turma é a turma do cinema — lembrou Selton, que se emocionou bastante ao lembrar dos pais. — Este é o primeiro prêmio que recebo sem meus pais na plateia. Eles sempre estiveram perto e agora eles estão dentro. É mais poderoso. Minha mãe partiu há dois anos e meu pai a pouco mais de um mês. Meu nome foi inventado a partir do nome dos dois.





Em sua fala, o ator prestou uma homenagem às atrizes Laura Cardoso e Glória Menezes. E citou grandes atores que participaram de sua trajetória, como Paulo José, Ruth de Sousa, Hugo Carvana, Caio Junqueira, Luiz Carlos Barreto, Marília Pêra e outros.





Homenageado com Kikito de Cristal, ator Selton Mello // Foto: Edison Vara/Ag.Pressphoto

— Quando alguém recebe um prêmio é porque ele é parte de uma engrenagem. Eu sou porque eles foram, eu sigo porque eles são — concluiu.

Com mais de 40 anos de carreira, Selton construiu carreira com ator, dublador, produtor e diretor.

O Kikito de Cristal é uma das principais homenagens do evento. Em 2026, além de Selton, a atriz Maria Fernanda Cândido, de “O agente secreto”, será agraciada com a honraria.

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