Selton Mello será homenageado do ano na CCXP

A CCXP terá o ator, diretor e dublador Selton Mello como o homenageado do ano. O festival, maior do mundo em seu segmento, acontecerá em São Paulo entre dos dias 4 e 7 de dezembro. Além de ter a carreira celebrada pelo evento, Selton ainda participará de um painel dedicado ao filme "Anaconda", ao lado do diretor norte-americano Tom Gormican, em apresentação promovida pela Sony Pictures, no domingo dia 7. O filme estreia no dia 25 de dezembro e marca a chegada do ator brasileiro em Hollywood.

“Ter o Selton Mello como homenageado do ano é um orgulho enorme para a CCXP e para todo o público que sempre acompanhou sua trajetória. Ele representa o que há de mais genuíno e inspirador no cinema brasileiro: um artista que se reinventa, que transita entre gêneros e formatos, e que sempre coloca o Brasil em evidência por meio do seu talento e sensibilidade”, afirmou em comunicado Beto Fabri, VP de conteúdo da CCXP.

Em outros anos, a CCXP já teve como homenageados figuras como Xuxa, Fernando Meirelles e Wagner Moura.

Trata-se de um ano de celebrações para Selton. Em junho ele recebeu o prêmio Faz Diferença na categoria Cinema. O ator foi peça fundamental na engrenagem de “Ainda estou aqui”, longa de Walter Salles que rendeu ao Brasil seu primeiro Oscar de melhor filme internacional. Na trama, Selton interpreta Rubens Paiva, ex-deputado tirado de casa e assassinado pela ditadura militar em 1971, causando forte impacto na vida da esposa, Eunice Paiva (vivida nas telas por Fernanda Torres) e dos filhos, incluindo Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou a obra.

Selton Mello e Tom Gormican se juntam a outros convidados já anunciados no evento, como Timothée Chalamet, com o filme “Marty Supreme”, Misha Collins, Jim Beaver, Kathryn Newton, Richard Speight Jr. e Rob Benedict, que participam do painel especial “Road to Hell”, em comemoração aos 20 anos de "Supernatural". A CCXP ainda tem alguns ingressos à venda.

