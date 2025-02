A- A+

CINEMA Selton Mello aparece em vídeo muscial com Paul Rudd e Jack Black, nos bastidores de "Anaconda" Ator brasileiro participa do remake do longa-metragem, que está sendo filmado na Austrália

Confirmando a presença de Selton Mello no remake de “Anaconda”, a Sony Pictures divulgou um vídeo em que o ator brasileiro aparece ao lado de Paul Rudd e Jack Black em um momento descontraído.







No vídeo, Jack anuncia o elenco principal do filme enquanto canta, sendo acompanhado por Selton no violão. O brasileiro ainda colocou os colegas para falarem em português, anunciando a previsão de estreia do longa-metragem.

“No Natal, estamos chegando”, repetiram os atores. “Anaconda” deve ser lançado em dezembro de 2025.

Além do trio, Daniela Melchior, Thandiwe Newton, Steve Zahn e Ione Sky também foram confirmados no elenco. A produção está sendo filmada na Austrália.

Segundo informações do The Hollywood Reporter, a trama da nova versão do filme traz um grupo de amigos em crise de meia-idade e que resolvem fazer um remake de seu filme favorito na juventude.

Ao chegar à floresta, os personagens precisam lidar com desastres naturais, criminosos e cobras gigantes. Selton interpreta um domador de animais brasileiro.

