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CINEMA Selton Mello estará em novo filme internacional com atrizes de "Ruptura" e "Valor Sentimental" Com direção de Michael Almereyda, "Zero K" é ficção científica baseada em livro homônimo

Selton Mello já tem um novo projeto internacional em vista. O ator brasileiro estará em “Zero K”, próximo longa-metragem do cineasta estadunidense Michael Almereyda (“Hamlet”, “Tesla”).

O artista se junta a Britt Lower ("Ruptura"), Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental”), Caleb Landry Jones ("Corra") e Peter Sarsgaard ("A Noiva"), também anunciados no elenco. A RT Features, do brasileiro Rodrigo Teixeira, é uma das produtoras, ao lado da Keep Your Head e Oak Street Pictures.

Baseado no romance homônimo de Don DeLillo, o filme acompanha um bilionário da tecnologia que prepara sua esposa em estado terminal para um processo de preservação criogênica em uma avançada instalação médica. Enquanto isso, seu filho distante busca estabilidade ao lado de uma mulher que cria um menino pequeno.

O personagem de Selton Mello na produção ainda não foi revelado. Segundo a assessoria de imprensa do ator, a escalação para o filme reforça o momento de expansão internacional da carreira dele.

Após a aclamação como Rubens Paiva em “Ainda Estou Aqui”, filme que conquistou o Oscar, o brasileiro foi convidado para “Anaconda”, contracenando com Jack Black e Paul Rudd. Neste ano, ele filmou, em Paris, “I Don’t Even Know Who I Was”, dirigido por João Paulo Miranda Maria.

Selton Mello fará sua estreia em língua espanhola em “La Perra”, selecionado para a Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes 2026. Ele também se prepara para a estreia da nova temporada da série “Sessão de Terapia”, que chega o Globoplay no dia 22 de maio.

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