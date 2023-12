Sem Ana Hickmann e filho, Alexandre Corrêa passa Natal sozinho: 'Esperança de dias mais tranquilos'

A- A+

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Corrêa passou o Natal sozinho. Dias após a apresentadora procurar a Polícia Civil de São Paulo para pedir a abertura de uma nova investigação contra ele por falsificação de assinaturas em empréstimos, fraudes milionárias e outros crimes, Corrêa usou o Instagram para se comunicar com o filho.

"Alezinho meu filho, talvez um dia você tenha Instagram e possa ver essa publicação", escreveu Corrêa. "Papai passou o Natal sozinho ontem e senti tanto sua falta sabia ! Me lembro que me vestia de Papai Noel e você sem saber claro ia a loucura. Mamãe fazia ceias maravilhosas e sempre tudo foi recheado de alegria e emoção. Natal que vem estaremos juntos e Papai quer te levar a um lugar bem especial e poder te encher de amor e carinho. Você é a razão de eu continuar vivo, lutando e tendo esperança de dias mais tranquilos. AMO VC ATÉ O INFINITO"

No mês passado, Ana Hickmann anunciou que decidiu por fim ao casamento de 25 anos com Alexandre após sofrer agressões por parte do ex, que era seu sócio em diversos negócios. Ele nega as acusações e diz que se ela se machucou em uma porta de correr da mansão em que o casal morava. Ela, por sua vez, diz que Alexandre fechou a porta de propósito, para agredi-la.

