Madonna Sem aparição da diva, "Madonno" faz a alegria de fãs na porta do Copacabana Palace Ator apareceu com fantasia da cantora

De peruca loira, lenços na cabeça, batom vermelho e óculos escuros, o ator carioca Rudson Dias, de 31 anos, fez a alegria dos fãs de Madonna na porta do Copacabana Palace, nesta quarta-feira. Enquanto centenas clamavam por uma aparição da diva do pop na janela, era o artista quem tirava foto com os fãs.

Morador de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, ele chegou à porta do hotel por volta das 16h. Ele conta que um vídeo seu, em que recriou o comercial de um banco anunciando o show de Madonna, viralizou. Depois disso, ele, que tem mais de 30 mil seguidores no Instagram, foi convidado para acompanhar a apresentação do próximo sábado da área vip.

— Trabalho com humor e adoro essa brincadeira. Está um ar de carnaval (na cidade). Passo na rua, o pessoal chama “Madonna!”, e eu respondo “Hi!” — conta Rudson, que grava vídeos de humor.

Segundo ele, essa será a primeira vez em que assistirá a uma apresentação de a Madonna pessoalmente e ainda está pensando se irá se fantasiar no sábado.

