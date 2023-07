A- A+

CINEMA "Sem Coração", filme de Nara Normande e do pernambucano Tião, estreia no 80º Festival de Veneza Coprodução entre Brasil, França e Itália, longa-metragem foi filmado no litoral de Alagoas

O filme “Sem Coração” fará sua estreia mundial no 80º Festival Internacional de Cinema de Veneza, que ocorre entre 30 de agosto a 9 de setembro. Filmado no litoral de Alagoas, o longa-metragem foi escrito e dirigido pela alagoana Nara Normande, que morou 20 anos no Recife, e pelo pernambucano Tião.

A obra brasileira integra a seleção oficial do festival e fará parte da mostra competitiva Orizzonti. Coprodução entre Brasil, França e Itália, o filme tem nos seus créditos os nomes dos produtores Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho (Cinemascópio), Justin Pechberty, Damien Megherbi (Les Valseurs), Nadia Trevisan e Alberto Fasulo (Itália), além de ser coproduzido e distribuído pela Vitrine Filmes.

Na trama do longa, que se passa no verão de 1996, Tamara (Maya de Vicq) aproveita suas últimas semanas na vila pesqueira onde mora, em Alagoas, antes de partir para estudar em Brasília. Ao ouvir falar de uma adolescente apelidada de "Sem Coração" por causa de uma cicatriz que tem no peito, ela passa a sentir uma atração crescente por essa menina misteriosa.



Segundo Nara Normande, “Sem Coração” é inspirado em algumas de suas memórias de infância e adolescência passadas no litoral alagoano. “Alagoas é um estado pouco retratado no cinema brasileiro, um estado com muitas camadas, onde a beleza contrasta com as complexidades políticas e sociais”, aponta.

Antes do longa, Nara e Tião já haviam dirigido um curta-metragem de mesmo nome. Eduarda Samara, que viveu a personagem-título no primeiro projeto, retoma o papel. Além dela, também estão no elenco nomes como Maeve Jinkings, Kaique Brito, Erom Cordeiro e Alaylson Emanuel.

