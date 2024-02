A- A+

BBB 24 "Sem discussão, eu vou no Paredão", diz Rodriguinho sobre votação Os participantes estão na dúvida de como será a dinâmica na noite deste domingo (4)

Antes da formação do paredão, Rodriguinho conversou com os brothers sobre a votação. A conversa aconteceu no Quarto Gnomo. Os participantes estão na dúvida de como será a dinâmica na noite deste domingo (4).

Com isso, Rodriguinho disse que, caso precisem votar entre si, quem recebeu as pulseiras vermelhas, podem votar nele. "Se a gente tiver que escolher entre a gente, não precisa escolher, não. Eu vou", pontuou Rodriguinho.

Rodriguinho continuou e falou que quer ir ao Paredão, caso tenha essa dinâmica. "Se a gente tiver que se juntar, não precisa nem falar. Eu vou", afirmou o cantor. Em resposta, Pitel disse que “não”.

"Se tiver que ser assim, eu vou. Não quero ninguém votando um na cara do outro. Eu vou", reiterou o cantor.

O participante MC Bin Laden diz que não votará no participante, porém, Rodriguinho voltou a dizer que quer ser votado: "Sem discussão, eu vou no Paredão", disse o pagodeiro. Pitel também diz que não votará no cantor. “Não vou votar em você, não, Rodriguinho”, comentou a sister.



Veja também

BBB 24 "Eu também tenho (um plano): apertar o botão e ir embora", diz Wanessa em conversa com Yasmin