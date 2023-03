"Sem Filtro": pernambucana Ademara fala sobre sucesso da sua série na Netflix; confira a entrevista

A- A+

Desde que estreou na Netflix, no mês passado, a série “Sem Filtro” não saiu do ranking de produções mais assistidas da plataforma no Brasil. O sucesso da vez no streaming é protagonizado por uma pernambucana: a atriz Ademara, que estourou produzindo vídeos de humor nas redes sociais e, agora, estrela seu primeiro grande projeto audiovisual.





Na comédia dirigida por Tatiana de Lamare e João Fonseca, Ademara interpreta Marcely, uma jovem cuja trajetória guarda algumas semelhanças com a sua. Assim como aconteceu com a atriz, a personagem vê sua vida mudar completamente após decidir se aventurar como influenciadora digital.

“Acredito que a Marcely e eu temos em comum a espontaneidade. A diferença é que eu consigo controlar um pouco melhor isso, tendo como base outras decisões que eu tomei na minha vida. Ela decidiu, por exemplo, interromper a faculdade. Já eu acredito que isso [a educação universitária] me deu a capacidade de lapidar melhor o conteúdo que eu produzo”, comenta a artista, que é formada em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).





ÓDIO NAS REDES

Passando longe do estilo fake adotado por tantas influenciadoras na internet, Marcely passa a chamar atenção por sua personalidade sincerona. Ao mesmo tempo em que ganha cada vez mais seguidores, a jovem também passa a acumular tretas e haters.

Ademara sabe bem o que é vivenciar o ônus e o bônus de conquistar a fama na internet. A pernambucana viralizou em 2020 com personagens que ironizavam posturas machistas e de preconceito contra nordestinos. Apesar das muitas curtidas, os vídeos também atraíram comentários agressivos e sua autora chegou a ter as contas nas redes sociais invadidas por hackers.

Com essa experiência, a atriz conta qual conselho daria para sua personagem sobre os ataques virtuais. “Quando você decide se expor na internet, sabe que as pessoas não vão necessariamente ter filtro para falar com você. Não que eu ache isso normal, mas é uma coisa que a gente não consegue controlar. O grande desafio é se manter fazendo o seu conteúdo, apesar de tudo isso”, aponta.

EXPERIÊNCIA NOVA

“Sem Filtro” é a primeira série com Ademara, que abraçou o teatro ainda aos 14 anos, quando vivia em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. Acostumada a gravar sozinha suas esquetes para as redes sociais, a atriz encarou uma experiência totalmente diferente ao participar das filmagens de uma produção para uma plataforma com alcance mundial.

“Você fica sempre muito à vontade quando é só você e o celular. Quando entrei no set para gravar, claro que rolou uma emoção muito grande de ver tantas câmeras e uma equipe tão grande. Como eu era a protagonista, estive em quase todas as diárias. Então, estou muito feliz com o retorno das pessoas, mas pensando mais se fiz bem meu trabalho e consegui entregar as habilidades da forma como deveria”, confessa.

Ademara conta que, como criadora de conteúdo, teve toda a liberdade para opinar sobre o roteiro e dar sugestões, mas preferiu se concentrar na função de atriz. Sua maior contribuição foi no uso de expressões regionais, já que a narrativa da série foi adaptada para que a personagem, assim como sua intérprete, fosse pernambucana. “Isso trouxe a naturalidade de falar com o meu próprio sotaque, com gírias nossas, sem parecer uma simulação ou algo caricato”, analisa.

Com mais de 500 mil seguidores somente no Instagram, Ademara se emociona com a possibilidade de ser a imagem de uma nova etapa no audiovisual brasileiro. “É muito importante fazer as pessoas se verem na tela, porque aquilo vai tocá-las de uma maneira mais direta. Me deixa muito feliz saber que foi possível para mim e que vai ter gente se sentindo inspirada pela minha trajetória”, celebra.

