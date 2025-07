Sem ingresso, fã da banda Oasis entra em show com plano 'engenhoso': 'Catador de lixo'

A- A+

Um fã fervoroso do grupo Oasis que não conseguiu comprar ingresso para a icônica turnê de reunião da banda afirmou que conseguiu entrar num dos shows com um plano "bastante engenhoso", em suas palavras. John Spilsbury, de 42 anos, estava determinado a se juntar à multidão de 80 mil pessoas na noite da última sexta-feira (11), quando a banda de rock subiu ao palco em Manchester, na Inglaterra, pela primeira vez em 16 anos. E assim ele fez, de um modo surpreendente.

Depois de quebrar a cabeça pensando em como entrar no local da apresentação, o "superfã" decidiu se passar por um catador de lixo para poder chegar direto à pista — e ele afirma que o plano funcionou. O planejador de transportes vestiu um colete refletivo amarelo, carregou uma pinça de coleta de lixo e um saco de lixo na mão e... Simplesmente caminhou até os portões do Heaton Park, conforme noticiado inicialmente pelo "The Sun". O resto é história.

Após ser autorizado a passar, Spilsbury disse que chegou direto até a área da pista em frente ao palco graças ao "disfarce inteligente". Levando seu papel a sério, o fã afirmou que fez um "turno de 30 minutos" recolhendo lixo antes de tirar a fantasia e curtir o show.

Spilsbury, que é de Alfreton, em Cheshire, publicou nas redes sociais: "Sem ingresso, sem problema. Quando você não consegue ingresso para o Oasis, então leva um colete refletivo e uma pinça de lixo, finge que é catador e caminha direto para a pista".

Internautas elogiaram o planejador de transportes, chamando-o de "lenda e gênio", enquanto outros brincaram dizendo que no próximo show vão aparecer "seis mil catadores de lixo".

Os shows do Oasis no Heaton Park — um parque público de 600 acres entre Bury e Manchester — são os únicos no Reino Unido fora de estádios. As demais apresentações acontecem no Principality Stadium, em Cardiff; no Wembley, em Londres; e no Murrayfield, em Edimburgo.

