Sem voz devido à intubação e com 'renda de R$ 800', Angela Ro Ro 'precisa de ajuda financeira'

Angela Ro Ro está sem voz. Após ser submetida a uma traqueostomia (procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia, permitindo a passagem de ar para os pulmões) devido a uma infecção pulmonar grave, a cantora precisará passar por uma "reabilitação vocal". A informação vem de médicos responsáveis por parte do tratamento da artista, que há 21 dias está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Advogado da carioca de 75 anos, Carlos Eduardo Campista de Lyrio ressalta, ao GLOBO, que Angela Ro Ro "precisará de ajuda financeira" durante o processo de recuperação da voz. O profissional afirma que, atualmente, a renda da artista é algo em torno de R$ 800 por mês. O valor equivale ao montante que ela recebe por direitos autorais oriundos da reprodução de músicas em plataformas de áudio como Spotify, Deezer e YouTube. A cantora não é aposentada, segundo ele.

"Angela vivia da voz dela, literalmente. É uma pessoa que recebia pelos shows e, com isso, pagava as contas. Fica aí uma situação difícil, porque ela não tem reservas financeiras. Até mesmo porque o cachê dela não é alto. Não é igual ao de artistas milionários", frisa o advogado. "Daí a necessidade da ajuda dos fãs e quaisquer outras pessoas que queiram se solidarizar"

Lyrio vem divulgando a chave PIX da artista para que ela receba doações. Antes de ser internada, a artista fez um apelo a colegas, clamando por mais trabalho, e chegou a dizer, por meio das redes sociais, que teria sido "abandonada" pela própria produtora. Na ocasião, ela divulgou a própria chave PIX.

"A chave PIX dela é 625.962.507-30 e está no nome dela: Angela Maria Diniz Gonsalves. Qualquer outro nome que aparecer será um golpe", diz o advogado. "Só no Spotify ela é ouvida por quase meio milhão de pessoas mensalmente. Se ela recebesse, por exemplo, 20 ou 50 centavos por cada audição, o valor seria maior. Mas a quantia chega, no máximo, a R$ 900"

O que aconteceu com Angela Ro Ro?

A cantora Angela Ro Ro segue sob cuidados na UTI do Hospital Silvestre, na capital fluminense, para tratar problemas decorrentes de uma crise renal e uma infecção pulmonar. Internada há 21 dias, a carioca foi submetida, no último sábado (5), ao processo de extubação, deixando, portanto, de fazer uso do suporte de ventilação mecânica que auxilia na respiração da paciente.

De acordo com o advogado Carlos Eduardo Campista de Lyrio, Angela se encontra "sem sedação e lúcida embora esteja ainda isolada, podendo receber visitas somente a partir de quarta-feira (9)". A equipe médica descartou qualquer possibilidade de câncer, como a própria cantora vinha suspeitando ao longo dos últimos meses.

"Ela vem apresentando melhora", ressalta o advogado. "Sobre a questão do pulmão, a equipe esperou até o último momento para ver se ela conseguia respirar sem a ajuda do oxigênio. Mas, infelizmente, foi necessário fazer traqueostomia. Na hora em que chegou ao hospital, ela já foi intubada. Foi algo inevitável"

A partir da próxima quarta-feira (9), Angela poderá receber visitas. Mas com várias restrições — apenas de pessoas mais próximas. Médicos responsáveis pelo tratamento da artista explicam que, até que seja concluído o processo de cicatrização da traqueia, a paciente deve ser mantida em estado máximo de recolhimento, protegida de possíveis vírus e bactérias.

