BBB 24 Semana de estreia do BBB 24 tem Paredão Triplo e eliminação na quinta-feira (11); entenda Tadeu Schmidt explicou dinâmica dos primeiros dias de programa

Não vai faltar enredo na primeira semana do BBB 24. Para começar, a formação de um Paredão Triplo e uma eliminação já na primeira quinta-feira do programa já estão previstas. Escolhidos pelo público entre os participantes do Puxadinho, Isabelle e Davi estão imunes dessa eliminação.

Entenda como será a dinâmica

No programa desta segunda (08) teve início a primeira Prova do Líder. Na terça-feira (9), será formado o primeiro Paredão, incluindo o indicado pelo Líder e os dois mais votados pela casa. Na quinta-feira (11), acontece a primeira eliminação do programa.

