Semana do Cinema 2026 começa nesta quinta-feira (26) com ingressos a R$ 10

Salas de redes de cinema de todo o Brasil participam da capanha, que está em sua oitava edição

"Marty Supreme" está entre os filmes em cartaz na Semana do Cinema - Foto: Divulgação

A primeira Semana do Cinema de 2026 será realizada desta quinta-feira (5) até o dia 11 de fevereiro. Neste período, o público poderá assistir aos filmes em cartaz nos cinemas de todo o País pagando apenas R$ 10 pelo ingresso. 

Parte do calendário dos cinéfilos brasileiros, a campanha está em sua oitava edição e já levou 23 milhões de espectadores às salas de cinema. A iniciativa é da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), Ingresso.com e Grupo Consciência.

Neste ano, o valor de R$10 é válido para sessões iniciadas antes das 17h. Para os demais horários, o ingresso custa R$ 12. A promoção abrange todas as sessões tradicionais, incluindo finais de semana - exceto pré-estreias, shows e salas especiais.
 

Em Pernambuco, salas de diferentes redes de cinema participam da campanha, incluindo Cinemark, Cinesystem, Cinépolis e UCI. O público poderá conferir filmes como os indicados ao Oscar “O Agente Secreto” e “Marty Supreme”, além de estreias como “Descontrole” e “Destruição Final 2”.

A expectativa dos organizadores da Semana do Cinema é superar a marca registrada na última edição do evento, realizada no ano passado e que vendeu mais de 3,4 milhões de ingressos.

*Com informações da assessoria de imprensa. 

