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CINEMA Nova edição da Semana do Cinema chega em setembro nas salas de exibição de todo o Brasil A campanha oferece preços promocionais em ingressos e combos de pipoca e refrigerante

Entre os dias 10 e 16 de setembro, as salas de exibição do Brasil promovem a segunda Semana do Cinema de 2026. A campanha oferece ingressos de R$ 10 (nas sessões antes das 17h) e R$12 (nos demais horários) para todos os filmes em cartaz, com exceções de pré-estreia, shows e salas especiais.

Essa será a nona edição da ação que já levou mais de 26,7 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros, constatando a grande demanda popular da sétima arte. A Semana do Cinema é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), Ingresso.com e Grupo Consciência.

A primeira edição de 2026 aconteceu em fevereiro e vendeu mais de 3,9 milhões de ingressos. Com o objetivo de superar esse número, o público terá combos de pipoca e refrigerante com preços promocionais, além de títulos de grande apelo como "A Odisseia", "Homem-Aranha: Um Novo Dia", "Toy Story 5" e "Minha Melhor Amiga" - estreia brasileira desta semana.

SERVIÇO

Semana do Cinema

Quando: 10 a 16 de setembro

Onde: cinemas associados a Abraplex e Feneec e outros

Ingressos: R$ 10 (sessões até 17h) e R$ 12 (demais horários)

Informações: @ingressocom @abraplex.oficial

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