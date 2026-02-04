A- A+

CINEMA Semana do Cinema: veja filmes que disputam o Oscar e podem ser assistidos por apenas R$ 10 O Agente Secreto, Hamnet: A Vida Antes De Hamlet, Valor Sentimental e Pecadores são alguns dos títulos em cartaz

A Semana do Cinema de 2026 ocorre a partir de quinta, 5, até o dia 11 de fevereiro em todo o Brasil e contará com inúmeros filmes indicados ao Oscar neste ano. Longas como O Agente Secreto, Hamnet: A Vida Antes De Hamlet, Marty Supreme, Valor Sentimental, Uma Batalha Após A Outra e Pecadores podem ser vistos com ingressos a partir de R$ 10.

É necessário, no entanto, checar a programação dos cinemas. Nem todos os filmes estarão disponíveis em todos os estabelecimentos

Redes como Cinemark, Cinesystem, Cinépolis, Kinoplex e UCI participam da campanha, que chega à oitava edição. Todas as sessões tradicionais serão contempladas, inclusive nos fins de semana. O público encontra também combos de pipoca e refrigerante com valores reduzidos.

O ingresso a R$ 10, entretanto, vale para sessões iniciadas antes das 17h. As entradas para os demais horários custarão R$ 12. Pré-estreias, shows e salas especiais (como Imax) não estão incluídos na promoção em geral - há exceções, como na rede UCI, onde salas especiais também entram na campanha.

Veja filmes que disputam o Oscar e podem ser vistos na Semana do Cinema:

O Agente Secreto

Marcelo (Wagner Moura), um pesquisador de tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife na tentativa de escapar dos agentes do governo durante a ditadura militar. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo perseguido. Sua cidade natal já não é mais tão segura quanto ele lembrava. O Agente Secreto foi indicado a quatro categorias no Oscar.

Indicado nas categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator (Wagner Moura).

Hamnet: A Vida Antes De Hamlet

A história de vida de William Shakespeare (Paul Mescal) e o drama pessoal que teria inspirado uma de suas peças mais famosas, Hamlet. Na trama, a paixão entre o escritor e Agnes (Jessie Buckley), uma jovem mística ligada à natureza e a ervas medicinais, é colocada à prova após a morte de Hamnet, o primeiro filho do casal. O longa foi indicado a oito categorias no Oscar.

Indicado nas categorias: Melhor Filme, Melhor Direção (Chloé Zhao), Melhor Atriz (Jessie Buckley), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Figurino, Melhor Direção de Arte e Melhor Escalação de Elenco.

Marty Supreme

Timothée Chalamet interpreta Marty Mauser - um talento do tênis de mesa que acredita estar predestinado a cumprir uma missão. O longa, que marca o primeiro filme de Josh Safdie sem codireção de seu irmão, é inspirado na história real do atleta Marty Reisman. Movido por uma ambição desenfreada, o mesa-tenista sonha em alcançar o estrelato e se recusa a falhar, enfrentando tudo e todos que encontra pelo caminho. O longa foi indicado a nove categorias no Oscar.

Indicado nas categorias: Melhor Filme, Melhor Direção (Josh Safdie), Melhor Ator (Timothée Chalamet), Melhor Roteiro Original, Melhor Escalação de Elenco, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem e Melhor Figurino.

Valor Sentimental

As irmãs Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) precisam lidar com o retorno do pai, o cineasta Gustav (Stellan Skarsgaard), após a morte da mãe. O diretor deseja usar a casa da família para filmar o seu mais novo filme. Ele também quer que Nora, que é atriz, protagonize o longa. A filha, no entanto, recusa o papel escrito para ela. Sem outras opções, Gustav convida a famosa atriz norte-americana Rachel Kemp (Elle Fanning) para dar vida a sua protagonista. A produção do longa acaba saindo dos trilhos e expondo feridas abertas e palavras não ditas entre pai e filhas. O longa foi indicado a nove prêmios no Oscar.

Indicado nas categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz (Renate Reinsve), Melhor Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgård), Melhor Atriz Coadjuvante (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas), Melhor Roteiro Original, Melhor Filme Internacional e Melhor Montagem.

Uma Batalha Após A Outra

Após atuar em um grupo revolucionário durante sua juventude, Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) acredita ter se livrado de seu passado violento. Tudo muda, no entanto, quando antigos inimigos raptam sua filha Willa Ferguson (Chase Infiniti). Entre frustrações e tristezas, o ex-guerrilheiro se reúne com os antigos membros de equipe e, juntos, eles vão atrás da filha sequestrada. O longa foi indicado a 13 categorias do Oscar.

Indicado nas categorias: Melhor Filme, Melhor Ator (Leonardo DiCaprio), Melhor Direção (Paul Thomas Anderson), Melhor Ator Coadjuvante (Sean Penn e Benicio del Toro), Melhor Atriz Coadjuvante (Teyana Taylor), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Escalação de Elenco, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Design de Produção, Melhor Trilha Sonora e Melhor Som.

Pecadores

Ambientado em 1932, no Mississippi, Pecadores acompanha dois irmãos gêmeos (Michael B. Jordan) que tentam recomeçar a vida ao abrir um bar na região. O plano, no entanto, é atravessado por um terror sobrenatural ligado ao passado racista local. Vampiros surgem como metáfora da opressão e da exploração da comunidade negra, em uma narrativa que mistura horror, crítica social e celebração da cultura afro-americana por meio da música e da arte. O longa foi indicado a 16 categorias no Oscar, estabelecendo um novo recorde na história da premiação.

Indicado nas categorias: Melhor Filme, Melhor Direção (Ryan Coogler), Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Atriz Coadjuvante (Wunmi Mosaku), Melhor Ator Coadjuvante (Delroy Lindo), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Edição, Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem, Melhor Produção de Arte, Melhor Som, Melhor Efeitos Visuais, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Canção Original.

Avatar: Fogo e Cinzas

Ainda devastados pela perda do filho, Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) tentam se recompor, mas são confrontados por uma nova ameaça: uma tribo de Na’vi que cultua o fogo. Poderosos e obstinados, esses novos oponentes podem ser desequilibrantes na disputa por Pandora. O longa foi indicado a duas categorias no Oscar.

Indicado nas categorias: Melhor Figurino e Melhores Efeitos Visuais.

Song Sung Blue: Um Sonho A Dois

Mike (Hugh Jackman), um imitador do cantor Don Ho, conhece Claire (Kate Hudson), uma imitadora de Patsy Cline, durante um festival regional de música. Os dois se apaixonam e, com grandes aspirações artísticas, encontram sucesso ao formar uma banda-tributo a Neil Diamond. A decisão muda por completo a vida dos dois artistas, seja para o bem ou para o mal. Entre sucesso e desilusão, o casal entende que nunca é tarde demais para encontrar o amor e seguir seus sonhos. O longa foi indicado a uma categoria no Oscar.

Indicado na categoria: Melhor Atriz (Kate Hudson).

Bugonia

Dois conspiracionistas (Jesse Plemons e Aidan Delbis) estão convencidos de que a CEO de uma grande multinacional (Emma Stone) é uma alienígena. Para provar a teoria, eles sequestram a mulher e a mantém em cativeiro na esperança de impedir uma invasão extraterrestre. O longa é um remake em língua inglesa de Save the Green Planet!, sucesso sul-coreano de 2003 dirigido por Jang Joon-hwan (1987: Quando Chega o Dia). O filme foi indicado a quatro categorias no Oscar.

Indicado nas categorias: Melhor Filme, Melhor Atriz (Emma Stone), Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora.

A Voz De Hind Rajab

O que começa como uma chamada de emergência para o departamento humanitário em Gaza se transforma em uma luta desesperada pela vida de uma criança palestina de apenas 6 anos. O filme acompanha a agonizante tentativa dos voluntários do Crescente Vermelho de resgatar Hind Rajab, presa sob fogo cruzado dentro de um carro. Em permanente contato telefônico com a menina, cuja voz no filme é real, eles enfrentam o desafio de coordenar uma operação de resgate em um ambiente de violência implacável. O longa foi indicado a uma categoria no Oscar.

Indicado na categoria: Melhor Filme Internacional.

Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Cada vez mais perto de um colapso ao lidar com a doença da filha, a ausência do marido e o desaparecimento de uma pessoa próxima, a psicóloga Linda (Rose Byrne) desenvolve uma relação pouco convencional com seu próprio terapeuta (Conan O’Brien). O longa foi indicado a uma categoria no Oscar.

Indicado na categoria: Melhor Atriz (Rose Byrne).

Foi Apenas Um Acidente

Após acreditar que encontrou o homem que o torturou na cadeia - tendo apenas o som de sua perna protética como pista -, um mecânico convoca a ajuda de outros ex-prisioneiros para decidir se seu refém é mesmo quem ele acredita ser e, se for, o que fazer com ele. O longa foi indicado a duas categorias no Oscar.

Indicado nas categorias: Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Original.

Veja também