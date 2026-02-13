A- A+

CINEMA Semana do Cinema atraiu quase 4 milhões de espectadores em sua primeira edição de 2026 Campanha encerrou sua oitava edição na última quarta-feira (11), após sete dias de ingressos com preços promocionais

A primeira Semana do Cinema de 2026 chegou ao fim na última quarta-feira (11). Durante os sete dias de campanha, quase 4 milhões de espectadores foram às salas de cinema em todo o Brasil.

O número supera o registrado na última edição, realizada em agosto do ano passado e que vendeu mais de 3,4 milhões de ingressos. A ação promoveu ingressos com preço fixo promocional no valor de R$ 10.

Com oito edições realizadas desde 2022, a Semana do Cinema já contabilizou mais de 26,7 milhões de ingressos vendidos. A iniciativa teve a adesão de todas as redes de cinema do País.



A Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) está à frente da campanha, com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), Ingresso.com e Grupo Consciência.

Veja também