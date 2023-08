A- A+

FUNDARPE Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco: palestras, seminários e debates integram programação Com o tema "Memórias do Patrimônio Cultural: entre legados e futuros", evento acontece de 14 a 19 de agosto

Entre os próximos dias 14 e 19 de agosto acontece a 16ª edição da Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco, com palestras, debates e seminários entre as atividades que integram a programação do evento, que este ano traz a temática "Memórias do Patrimônio Cultural: entre legados e futuros".

A Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco celebra o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, em 17 de agosto. O intuito é ampliar espaços de debate, em uma perspectiva interdisciplinar e interinstitucional, sobre questões à compreensão das formas de constituição, valorização, reconhecimento e preservação dos patrimônios culturais de Pernambuco.





Promovida pelo Governo de Pernambuco, via Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), a Semana terá a participação de pelo menos 25 municípios, entre eles Caruaru e São Caetano (Agreste), Itamaracá (Litoral Norte) e Jaboatão dos Guararapes (RMR).

A programação, em formato híbrido - presencial e virtual - terá a mesa de abertura realizada no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, ocasião em que ocorrerá conferência da historiadora Kátia Bogea, com o tema "Pensar o Patrimônio" e também será entregue a medalha José Luiz Mota Menezes, comemorativa aos 50 anos da Fundarpe.

A programação da historiadora Kátia Bogea, com o tema "Pensar o Patrimônio" pode ser acessada neste link. Interessados em participar das atividades podem realizar inscrição, gratuuta neste endereço.

Serviço

16ª edição da Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco



Quando: de 14 a 19 de agosto

Acesso gratuito

Informações: (81) 3184-3061 // [email protected]

