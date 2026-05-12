Semana Estadual da Capoeira: expressão cultural é celebrada com atividades no Recife e em Olinda

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Com o tema "Salve Capoeira: vem pra roda, a salvaguarda é agora", a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) promovem a 2ª Semana Estadual da Capoeira, com programação gratuita no Recife e em Olinda, em meio a diversas atividades.



Marcada para iniciar no próximo domingo, 17 de maio, o evento marca, também, a apresentação do Plano de Salvaguarda, idealizado para dar visibilidade à capoeira em Pernambuco - território que tem fincada a história da expressão cultural no Brasil.

"A programação foi pensada a partir de demandas apontadas pela própria comunidade capoeirista, com ações alinhadas cmo parte das diretrizes do Plano de Salvaguarda da Capoeira, expondo o caráter participativo e colaborativo", pontua Jacira França, superintendente de Patrimônio Imaterial da Fundarpe.

Abertura no São Luiz

Será no Cinema São Luiz, centro do Recife, no próximo domingo (17), que a Semana Estadual terá início, com exibição de filmes que remetem à capoeira.



No dia seguinte haverá a abertura institucional do evento, com a presença de mestres da expressão na mesa. Uma conferência com Giorge Bessoni, coordenador-geral de Educação, Formação e Participação Social do IPHAN nacional também integra a programação.





Na ocasião, Bessoni vai explanar sobre o a trajetória de construção do Plano de Salvaguarda da Capoeira em Pernambuco.

Já nos dias 19 e 20 haverá atividades no EREM Santo Inácio de Loyola, em Olinda, e no Delmiro Gouveia, no Recife.



Serão ministradas quatro oficinas, inclusive uma delas sobre formação em editais de fomento para capoeiristas.



E o Plano de Salvaguarda será divulgado na quinta-feira, 21 de maio, no Mercado Eufrásio Barbosa, no Varadouro, em Olinda. Por lá, em videoconferência, o IPHAN vai apresentar a comunidade o Plano.

"O Plano foi construído com contribuições de mestres, mestras e capoeiristas de todo o estado, vários dos quais não estarão no Recife.



Então, a apresentação online contempla esse público, e contempla também os interessados que estão não poderão comparecer ao evento presencial no Mercado Eufrásio”, explica Jacira França, sobre os dois momentos em que o projeto será mostrado, de forma presencial e virtual.

No dia 22, um cortejo no Sítio Histórico da cidade vai levar capoeiristas e demais interessados da Praça do Carmo até o Alto da Sé, com apresentações da Orquestra Recife de Berimbau.



No mesmo dia, no Recife, uma palestra com os mestres Índio e Baygon abordará a capoeira como prática antirracista.



A 2ª. Semana Estadual da Capoeira será encerrada no sábado, 23, com uma vivência e caminhada no Centro do Recife, passando pelo Mercado de São José, Pátio do Terço e Pátio de São Pedro.



“É uma culminância de celebração. Envolve uma roda de capoeira que existe há cerca de 20 anos no Centro, e é uma demanda dos capoeiristas a ocupação da rua. A capoeira é da rua”, finaliza Jacira França.



A programação completa da Semana pode ser consultada neste link.



O Plano

Com o intuito de fortalecer e ampliar as discussões em torno da expressão cultural da capoeira, o Plano de Salvaguarda é definido, de acordo com a historiadora Thamires Neves, integrante da coordenadoria técnica do IPHAN-PE, como "um instrumento de gestão elaborado pelo poder público junto à comunidade, feito para mapear a continuidade desse bem material".



Da ajuda financeira a matenedores de saberes específicos tendo em vista a sua transmissão, o Plano é, ainda, "uma reunião de diretrizes para os capoeiristas", como frisou, também, Jacira.



E em sua construção, o Plano partiu de duas iniciativas realizadas tanto pela Fundarpe quanto pelo IPHAN: os Fóruns de Salvaguarda da Capoeira e a Consulta Pública, ocasião em que capoeiristas e demais interessados discutiram demandas, assim como as apresentou.



Os Fóruns foram realizados em dezembro de 2025 em Salgueiro, Arcoverde, Caruaru, Palmares, Igarassu e Recife.



No Brasil, há Planos de Salvaguarda da Capoeira nos estados do Acre (2018), Bahia (2018), Maranhão (2018), Pará (2020), Paraná (2019), Santa Catarina (2020), Rondônia (2023), Roraima (2024) e Rio Grande do Norte (2025).



SERVIÇO

2ª Semana Estadual da Capoeira

Quando: de 17 a 23 de maio

Onde: em Recife e em Olinda

Acesso gratuito

Informações sobre a programação neste link

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