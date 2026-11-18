A- A+

TEATRO Semana Evani Tavares Lima: pesquisadora baiana é celebrada em espetáculos e giras de diálogo Promovida pelo O Poste, programação exalta uma das referências negras do teatro brasileiro

Uma das referências dos estudos do teatro negro no país, Evani Tavares Lima, professora e pesquisadora baiana, será celebrada pelo O Poste Soluções Luminosas com espetáculos e gira de diálogos em programação que começa nesta quinta (19) e segue até sábado (21) no espaço do teatro, na Boa Vista.

Com o nome 'Semana Evani Tavares', o evento, com acesso gratuito, vai contar com a presença da própria Evani, cuja dedicação às teatralidades negras, assim como a expressões culturais afro-brasileiras e das relações entre corpo, ancestralidade, performance e cena, a colocam como um dos nomes potentes do setor.

TEMÁTICAS DIVERSAS

Pautados por temáticas que passam por identidade racial, gênero, educação, juventude e arte como transformação social, a 'Semana Evani' vai contar com apresentações pernambucanas autorais.



Entre outras, integram a programação “Àwọn Irúgbin” , com direção de Samuel Santo, que também está à frente de "Maria Preta", além de “Ombela”, de Agrinez Melo e Naná Sodré.









Já a roda de diálogo com Evani acontece no sábado (21) com o propósito de despertar reflexões acerca de conceitos, perspectivas e contribuições do teatro negro, entre outros intuitos.



Vale destacar que a 'Semana' foi viabilizada a partir do projeto “Luz negra: o negro em estado de representação”, realizado com fomento da Fundação Nacional de Artes, entidade vinculada ao Ministério da Cultura do Governo Federal.

MAIS DE DUAS DÉCADAS

Ainda durante o evento, o grupo e espaço pernambucano O Poste Soluções Luminosas - criado em 2004, com Naná Sodré junto a Samuel Santos e Agrinez Melo - celebra os 22 anos de arte, memória, resistência e ancestralidade.



“A presença de Evani no Espaço O Poste, que completa mais de duas décadas em atividade, representa uma oportunidade de troca de saberes e reflexão sobre poéticas negras, processos de criação e caminhos do teatro negro na atualidade", ressalta Naná.



Ele complementa afirmando, ainda sobre ela, que "Suas pesquisas contribuem para a compreensão do teatro negro como espaço de produção de conhecimento, criação estética, afirmação identitária e resistência cultural. Mais especial ainda é estar com essa programação em homenagem à professora Evani, reunindo espetáculos, ancestralidade, formação, reflexão e diálogos”.

E para Samuel Santos, celebrar duas décadas "é reconhecer uma história de resistência, criação artística, pesquisa e formação, que está sendo feita coletivamente e comprometida com o fortalecimento do teatro negro brasileiro e ancestral”.

PROGRAMAÇÃO



Quinta-feira, 19

19h



Espetáculo “Àwọn Irúgbin” (classificação livre)

Núcleo O Postinho

Sexta-feira, 20

19h

Espetáculo “Ombela” (classificação 16 anos de idade)

Grupo O Poste Soluções Luminosas

Sábado, 21

16h

Espetáculo “Maria Preta” – ou a incrível história da menina que entrou no seu próprio corpo e descobriu que dentro dela é um circo (classificação indicativa: livre)

Núcleo O Postinho

18h

Gira de diálogo com Evani Tavares Lima

SERVIÇO

O Poste apresenta "Semana Evani Tavares Lima"

Quando: desta quinta (19) até sábado (21)

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @oposteoficial

Veja também