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CULTURA Semana Hermilo celebra legado do dramaturgo com teatro, debates e formação no Recife Programação gratuita reúne espetáculos, exposição, palestras e oficinas entre os dias 4 e 11 de julho

O legado de um dos maiores nomes da dramaturgia pernambucana volta ao centro da cena cultural recifense. A partir do próximo sábado (4) até o dia 11 de julho, o Teatro Hermilo Borba Filho recebe mais uma edição da Semana Hermilo, iniciativa promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Com acesso gratuito, o evento propõe uma imersão na produção artística e intelectual de Hermilo Borba Filho, reunindo atividades voltadas tanto à formação quanto à fruição cultural.

Escritor, diretor, professor, crítico e ensaísta, Hermilo foi um dos responsáveis por consolidar uma estética teatral profundamente conectada às manifestações populares nordestinas.

Ao longo da programação, o público poderá revisitar esse legado por meio de espetáculos, conferências, oficinas e uma exposição comemorativa.

A abertura acontece no sábado (4), às 19h, com a inauguração da mostra "Mão Molenga – 40 anos de história", que permanecerá em cartaz até 4 de agosto no teatro que leva o nome do homenageado.

Na mesma noite, às 20h, estreia o espetáculo "Sob Julgamento", produção protagonizada por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. A montagem terá uma segunda apresentação no domingo (5), às 19h.

Palestras

Entre os dias 6 e 9 de julho, sempre às 19h, pesquisadores e especialistas em literatura e artes cênicas conduzem um ciclo de palestras dedicado à obra de Hermilo Borba Filho e à importância do Teatro Popular do Nordeste (TPN), movimento criado pelo dramaturgo que ajudou a fortalecer uma linguagem teatral marcada pela cultura popular e pela identidade regional.

A programação começa com a palestra "Da manhã à meia-noite – A modernidade expressionista nas dramaturgias de Nelson Rodrigues e Hermilo Borba Filho", ministrada por Samantha Lima de Almeida e Anco Márcio Tenório Vieira.

Nos dias seguintes, Raphael Victor Alves de Jesus e Marcondes Lima discutem a novela “Os Ambulantes de Deus” sob a perspectiva da sátira menipeia, enquanto Eron Villar e Yuri Jivago Amorim Caribé analisam aspectos de metaficção e intermidialidade presentes no romance “Agá”.

Encerrando o ciclo, Luiz Reis e a jornalista Ivana Moura refletem sobre o chamado "teatro do mundo" concebido por Hermilo, em conversa mediada por Carlos Carvalho, gestor dos teatros Hermilo e Apolo.

A despedida da Semana Hermilo será marcada por duas apresentações de "O Traidor", espetáculo escrito e dirigido por Carlos Carvalho a partir da adaptação do conto homônimo de Hermilo Borba Filho. As sessões acontecem na sexta-feira (10) e no sábado (11), às 19h.

Além da programação artística, o evento oferece atividades formativas voltadas a artistas, estudantes e interessados nas artes da cena.

Estão previstas a oficina "Teatro como insurreição poética", conduzida por Quiercles Santana, e "O cavalo marinho na construção do corpo cênico", ministrada por Mestre Fábio Soares.

Gratuitas, as atividades têm duração entre três e quatro horas e exigem inscrição prévia.

Programação da Semana Hermilo 2026

04/07 (Sábado)

19h - Abertura e estreia da exposição “Mão Molenga - 40 anos de histórias”

20h - Espetáculo “Sob Julgamento”, com alunos do CAC/UFPE

05/07 (Domingo)

19h - Espetáculo “Sob Julgamento”, com alunos do CAC/UFPE

06/07 (Segunda-feira)

19h - Palestra “Da manhã à meia-noite - A modernidade expressionista nas dramaturgias de Nelson Rodrigues e Hermilo Borba Filho”, com Samantha Lima de Almeida e Anco Márcio Tenório Vieira. Mediação de Carlos Carvalho

07/07 (Terça-feira)

19h - Palestra “Êxodo, desordem e mito - A sátira menipeia em Os Ambulantes de Deus, novela de Hermilo Borba Filho”. Com Raphael Victor Alves de Jesus e Marcondes Lima. Mediação de Carlos Carvalho

08/07 (Quarta-feira)

19h - Palestra “Metaficção e intermidialidade no romance Agá, de Hermilo Borba Filho”. Com Eron Villar e Yuri Jivago Amorim Caribé. Mediação de Carlos Carvalho

09/07 (Quinta-feira)

19h - Palestra “Hermilo Borba Filho. TPN, o teatro do mundo”. Com Luiz Reis e Ivana Moura. Mediação de Carlos Carvalho

10/07 (Sexta-feira)

19h - Espetáculo “O Traidor”, adaptação do conto homônimo de Hermilo Borba Filho, com autoria e direção de Carlos Carvalho

11/07 (Sábado)

19h - Espetáculo “O Traidor”, adaptação do conto homônimo de Hermilo Borba Filho, com autoria e direção de Carlos Carvalho

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