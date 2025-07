A- A+

teatro Semana Hermilo segue com atividades gratuitas até domingo (20) A programação final conta com três sessões, sendo duas delas do espetáculo "Bolor"

O Centro Apolo Hermilo apresenta, até o próximo domingo (20), a programação gratuita dos últimos dias da Semana Hermilo, No Teatro Hermilo Borba Filho.

Nesta reta final, serão apresentadas mais três montagens teatrais inspiradas na obra de Hermilo, que lhe asseguram continuidade, além de palestra e aula espetáculo. Nesta sexta-feira (18), em sessão única, a Compassos Cia. de Dança apresenta a montagem “Passo”. No mesmo dia haverá uma aula-espetáculo sobre os personagens femininos no cavalo marinho, ministrada por Mestra Nice.

No sábado (19), encerrando os debates, o professor Felipe Koury dará uma palestra sobre a antropologia do gesto cênico. Em seguida, será apresentada a penúltima sessão do espetáculo “Bolor”, de Isabela Serevi, Gabi Holanda e Guilherme Allain, vencedores do edital Solo do Outro 2024. Já no domingo (20), a quarta apresentação do espetáculo encerra a Semana Hermilo.

Dia 18/07 (Sexta-feira)

17h - Aula-espetáculo: Personagens Femininos no Cavalo Marinho, com Mestra Nice

19h - Espetáculo: “Passo”, da Compassos Cia de Dança

Dia 19/07 (Sábado)

17h - Palestra: Antropologia do Gesto, um estudo do humano através do gesto cênico, com o professor Felipe Koury

19h - Espetáculo: “Bolor”, de Isabela Serevi, Gabi Holanda e Guilherme Allain (vencedores do edital Solo do Outro 2024)

Dia 20/07 (Domingo)

19h - Espetáculo: “Bolor”, de Isabela Serevi, Gabi Holanda e Guilherme Allain (vencedores do edital Solo do Outro 2024)

Serviço:

Semana Hermilo 2025

Quando: de 8 a 20 de julho

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142

Entrada gratuita

