Semana Nacional de Museus: Confira a programação em museus de Pernambuco

A Semana Nacional de Museus, evento anual organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) em todo o Brasil para celebrar o Dia Internacional dos Museus (18 de maio) e valorizar os espaços culturais, teve início nesta segunda (12) e segue até o dia 16 de maio com programações em diversos espaços de preservação do país.

Este ano, em sua 23ª edição, o evento tem como tema "O Futuro dos Museus em Comunidades em Rápida Transformação", com três subáreas temáticas: Patrimônio Imaterial, Juventude e Novas Tecnologias.

Em Pernambuco, diversos museus oferecem atividades alusivas à data. Confira a programação:

Museu do Barro

O Museu do Barro de Caruaru celebra Semana Nacional do Museu na Casa da Cultura de Pernambuco, amanhã, com acesso gratuito ao público, das 15 às 17h, na Casa da Cultura de Pernambuco, apresentando o projeto “Sanfona para Elas”, com shows de artistas mulheres.

A ação é uma parceria entre o Museu de Barro de Caruaru (Mubac), a Secretaria da Mulher de Caruaru, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco (Secult-PE).

Museu do Estado

O Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), em parceria com o “MEPE digital: uma experiência virtual do acervo” (projeto com incentivo do Funcultura) e o Grupo de Estudos em Arqueologia, Geociências e Tecnologia - GEAGT – UFPE desenvolveram ações educativas gratuitas voltadas para tecnologia, com vagas limitadas, com inscrições no link da bio do perfil do Mepe no Instagram (@museudoestadope).

Oficina Francisco Brennand

A Oficina Francisco Brennand oferece programação especial, de 15 a 18 de maio. O museu-ateliê realiza oficinas e ações educativas para diversos públicos, além de promover acesso gratuito no domingo (18), Dia Internacional dos Museus.

As atividades são gratuitas, mediante inscrição via formulário disponível no Instagram do museu (@oficinafranciscobrennand) e envolvem moradores do bairro da Várzea, estudantes, profissionais da cultura e o público em geral, com foco em práticas acessíveis.

15/5 (quinta-feira), às 13h

Acervos em Foco – Práticas acessíveis para um futuro inclusivo

Local: HubPlural Várzea

Capacidade: 15 pessoas

16/5 (sexta-feira), às 14h

Cocriando – Oficina em Movimento

Local: Iron House

Capacidade: 20 crianças (de 8 a 11 anos)

17/5 (sabado), às 14h

Artes na Oficina

Local: Oficina Francisco Brennand

Capacidade: 20 pessoas

18/5 (domingo), das 9h às 17h

Entrada gratuita no muse

Mediações às 10h e 15h (40 pessoas por horário)

Apresentação musical do grupo EntreCordas - Quarteto de Violões, às 14h.



Paço do Frevo

O Museu Paço do Frevo oferece programação gratuita. Na agenda das atividades, show de Choro, visita mediada em Libras à nova exposição, curso de danças populares e duas ações formativas extramuros. Confira, abaixo, a programação:



Hora do Frevo – Escola Pernambucana de Choro

Data: 16 de maio (sexta-feira), 12h

Local: Térreo do Paço do Frevo

Acesso gratuito



Curso de Danças Populares para Mulheres

Data: Início em 17 de maio (sábado), 10h (aulas aos sábados)

Local: Paço do Frevo

Acesso gratuito mediante inscrição: Instagram @pacodofrevo, @nacasazero ou pelo WhatsApp (81) 9185-7147.



Visita Mediada em Libras – Exposição “É Gente! Carnaval do Recife”

Data: 17 de maio (sábado), 15h

Local: Térreo do Paço do Frevo

Acesso gratuito



Gratuidade no Dia Nacional do Museu

Data: 18 de maio (domingo)

Acesso gratuito para todos no Paço do Frevo



Formação para Profissionais do Turismo – “Santo Antônio e São José: Territórios do Frevo”

Data: 21 de maio (quarta-feira), 13h30 às 17h

Local de encontro: Pátio de São Pedro

Acesso gratuito mediante inscrição.



Passo a Paço – Pedagogias do Corpo: Metodologias de Ensino da Escola de Frevo

Data: 27 de maio (terça-feira), 14h às 16h

Local: Escola Municipal de Frevo Maestro Fernando Borges: Rua Castro Alves, 440, Encruzilhada

Acesso gratuito mediante inscrição.



SERVIÇO

23ª Semana Nacional de Museus

Mais informações no site do evento.

