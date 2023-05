A- A+

ARTE E HISTÓRIA Semana Nacional dos Museus: atividades diversas integram programação no Recife; saiba mais A partir desta terça-feira (16) até o próximo domingo (21), uma série de atividades passa a integrar a agenda de espaços diversos do Recife

Até o próximo domingo (21) será realizada em diversos espaços do País a 21ª edição da Semana Nacional de Museus - evento que este ano traz o tema "Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar" e é organizado pelo Instituto Brasileiros de Museus (Ibram).



No Recife, A Caixa Cultural Recife e o Paço do Frevo, além do Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) e o Espaço Ciência são alguns dos equipamentos culturais que vão promover atividades alinhadas à Semana.

A partir de amanhã, dentro da programação voltada à edição, a Caixa Cultural - localizada no Bairro do Recife - dá início às suas atividades.







O encontro virtual "A Arte e seus Reusos", para tratar sobre o uso consciente de materiais e as possibilidades de reaproveitamento para criação artística, abre a agenda. Já na quinta-feira (18) e no sábado (20) a oficina presencial "Introdução à Pintura com Geotintas" integra a programação do espaço. As inscrições para todas as atividades podem ser feitas através do site Caixa Cultural.

Já no Paço do Frevo, também no Bairro do Recife (Praça do Arsenal), a Semana Nacional dos Museus será celebrada com concerto da Orquestra Criança Cidadã - encerrando as atividades voltadas ao evento - além de show, aulas, oficina e visitas mediadas à exposição "Frevo Vivo" e à "Ocupação Lia de Itamaracá", com programação marcada para hoje, dia em que o acesso ao museu é gratuito. E no sábado (20) e domingo (21) a entrada ao equipamento custa R$ 5 (meia-entrada).

E no Museu do Estado (Mepe), nas Graças, a programação da Semana do Museu será tomada por palestras, seminários e exposições. Com acesso gratuito, as atividades vão conferir certificado aos participantes. No Espaço Ciência, no Complexo de Salgadinho, em Olinda, oficinas e corrida estão na agenda do evento.



PROGRAMAÇÃO SEMANA NACIONAL DOS MUSEUS - RECIFE



PAÇO DO FREVO

Terça-feira (16)

>>> Visita mediada à exposição Frevo Vivo e à Ocupação Lia de Itamaracá. Das 10h às 16h30. Acesso gratuito.

Oficina Vivências de Frevo música, com Márcio Rastaman. Às 14h, 14h40, 15h20 e 16h. Acesso mediante ingresso.

Quinta-feira (18)



>>> Aula aberta Frevo Fit, com o professor e passista Júnior Lopes. Das 13h às 14h. Acesso gratuito.

Sexta-feira (19)



>>> Hora do Frevo, com o músico instrumentista Bruno Nascimento. Às 12h. Acesso gratuito, no Aurora Café, no térreo do museu.



Sábado (20)



>>> Oficina “Construindo FRRRevo (Reduzir-Reutilizar-Reciclar)”. Das 9h30 às 15h. Vagas limitadas. Inscrições na recepção. Acesso mediante ingresso.

>>> Visitas mediadas à Ocupação Lia de Itamaracá, às 10h30, 11h30, 15h30 e 16h30. Acesso mediante ingresso. 1h de duração.

>>> Roda de capoeira com alunas e alunos do projeto Ninho do Papagaio, das 15h às 17h.



Domingo (21)



>>> Oficina “Construindo FRRRevo (Reduzir-Reutilizar-Reciclar)”. Das 9h30 às 15h. Vagas limitadas. Inscrições na recepção. Acesso mediante ingresso.

>>> Visitas mediadas à Ocupação Lia de Itamaracá, às 10h30, 11h30, 15h30 e 16h30. Acesso mediante ingresso. 1h de duração.

>>> Concerto com a Orquestra Cidadã, às 17h



Paço do Frevo

Praça do Arsenal (Bairro do Recife)



Funcionamento

De terça a sexta-feira, das 10h às 17h

Sábados e domingos, das 11h às 18h



Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada)

MAMAM

Quarta-feira (17)



>>> Estreia da exposição "Respiro", com obras do acervo do museu, que ficará em cartaz até 18 de junho, no Aquário Oiticica.

Quinta-feira (18)



>>> De Frente com o Educativo: Ação educativa vai oferecer mediação na exposição "Cidade da Ressaca", buscando refletir sobre as possibilidades do espaço museal. Das 15h às 17h.

Sexta-feira (19)



>>> Cineclube em parceria com a EREM Luiz Delgado. Das 9h30 às 11h30

Sábado (20)



>>> Oficina Cri(a)sons: experimentos para confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis. Para crianças de 6 a 10 anos. Das 10h às 12h.

>>> Oficina Fuxicaria no MAMAM: oficina de reaproveitamento de tecidos com fuxicos. Das 14h às 15h30.

MAMAM

Rua da Aurora, 265, Boa Vista



Funcionamento

De quarta a sexta-feira, das 10h às 17h

Sábados e domingos, das 10h às 16h



Acesso gratuito



MUSEU DA CIDADE

Até domingo (21)

>>> O que é colecionismo?: visitas guiadas para grupos escolares, para promover a reflexão sobre a arte de colecionar e sua relação com os acervos dos museus e espaços expositivos formais.

Quinta-feira (18)

>>> Bandeiras sempre no alto: hasteamento da bandeira, ao som do hino da cidade. Às 10h.



Museu da Cidade

Forte das Cinco Pontas, São José



Funcionamento

Quarta a sexta-feira, das 10h às 17h

Sábados e domingos, das 10h às 16h



Acesso gratuito

MURILO LA GRECA

Sexta-feira (19)

>>> Oficina de pintura com ecotinta, com J.Melo, em parceria com o Museu de Arte Popular. Das 14h às 16h.

Sábado (20)



>>> Oficina Criaturas do Capibaribe, de leitura e confecção de fantasias/mantos de criaturas, a partir de materiais recicláveis. Para crianças de 4 a 11 anos.

>>> Visita guiada pela exposição "Não Reagente", com a artista Priscila Buhr. Das 14h às 15h30.

>>> Bate-papo "Onde está a mãe artista?", conversa com Priscila Buhr, Kalor Pacheco, Laura Melo e Luiza Lira. Das 15h30 às 16h30.



Murilo La Greca

Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim



Funcionamento

Quarta a sexta-feira, das 10h às 17h

Sábados e domingos, das 10h às 16h



Acesso gratuito

CAIXA CULTURAL RECIFE

Quarta-feira (17)



>>> Encontro virtual "A Arte e seus Reusos", 18h



Quinta-feira (18) e Sábado (20), 14h



>>> Oficina presencial "Introdução à Pintura com Geotinas"

Caixa Cultural Recife

Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife



Funcionamento

Terça a sábado, das 10h às 20h

Domingos e feriados, das 10h às 18h



Acesso gratuito



MEPE



Até domingo (21)



>>> Palestras, seminários e exposições



Mepe

Av. Rosa e Silva, 960, Graças

Acesso gratuito

Serviço

Semana Nacional dos Museus

Até domingo (21), em equipamentos culturais da cidade

Acesso gratuito

