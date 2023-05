A- A+

CULTURA Semana Nacional dos Museus no Paço do Frevo começa nesta terça-feira (16); confira programação O evento conta com concerto da Orquestra Criança Cidadã, show, aulas, oficina e visitas mediadas

Entre terça-feira (16) e domingo (21) acontece a 21ª edição da Semana Nacional de Museus, evento que reúne museus de todo o país e este ano traz o tema “Museus, sustentabilidade e bem-estar”. Entre os participantes está o Paço do Frevo, que trás show, visitas mediadas, aulas de Frevo, oficina e o primeiro concerto da Orquestra Criança Cidadã (OCC) no Paço. A apresentação, aberta ao público, mostra em primeira mão o programa ensaiado para o espetáculo que será levado a Jerusalém, no Domingo de Pentecostes, com música sacra, brasileira e israelense.



A Semana Nacional dos Museus no Paço do Frevo terá visitas mediadas à exposição "Frevo Vivo" e à Ocupação Lia de Itamaracá, com temas como sustentabilidade e ecologia social, provocando os visitantes a pensarem as comunidades como força de existência e resistência da cultura popular.

O evento também contará com oficinas de música Frevo com o músico, percussionista e arte-educador Márcio Rastaman apresentando algumas das principais características musicais do Frevo e experimentando elementos rítmicos e melódicos do gênero. Também haverá aula aberta de Frevo Fit, atividade que utiliza o ritmo para mexer corpo e mente de uma forma divertida e diferente, com o professor e passista Júnior Lopes.

O terceiro dia traz a Hora do Frevo do mês de maio, desta vez com o músico instrumentista Bruno Nascimento, ao meio-dia, apresentando um repertório de Frevo e Choro executado no violão de 7 cordas e acompanhado por flauta, cavaquinho e pandeiro. Além da oficina “Construindo FRRRevo (Reduzir-Reutilizar-Reciclar)”, para confeccionar instrumentos de Frevo com materiais reutilizáveis.



Com a Orquestra Cidadã prestes a embarcar para Israel, o evento, no domingo (21), às 17h, será uma oportunidade de presenciar, ao vivo e em primeira mão, não só o repertório sacro escolhido para a celebração de Pentecostes, como também reforçar as raízes brasileiras da organização. No concerto especial, o programa traz músicas sacras cristãs, incluindo composições de Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart junto a obras brasileiras como as “Três peças nordestinas”, de Clóvis Pereira, e movimentos das “Bachianas brasileiras” nº 4, 5 e 9, de Heitor Villa-Lobos.

Programação:



Visita mediada à exposição Frevo Vivo e à Ocupação Lia de Itamaracá

Terça-feira (16), das 10h às 16h30

Com acesso gratuito

Oficina Vivências de Frevo música com Márcio Rastaman

Às 14h, 14h40, 15h20 e 16h

Acesso mediante ingresso (R$ 10 inteira e R$ 5 meia)

Aula aberta Frevo Fit

Quinta-feira (18), das 13h às 14h

Com o professor e passista Júnior Lopes

Acesso gratuito

Hora do Frevo

Sexta-feira (19), Às 12h

Com o músico instrumentista Bruno Nascimento

Acesso gratuito, no Aurora Café, no térreo do museu

Oficina “Construindo FRRRevo (Reduzir-Reutilizar-Reciclar)”

Sábado (20), das 9h30 às 15h

Acesso mediante ingresso (R$ 10 inteira e R$ 5 meia) | vagas limitadas (15), inscrições na recepção



Visitas mediadas à Ocupação Lia de Itamaracá

Às 10h30, 11h30, 15h30 e 16h30

Acesso mediante ingresso (R$ 10 inteira e R$ 5 meia) | 1h de duração

Roda de capoeira

Das 15h às 17h

Com alunas e alunos do projeto Ninho do Papagaio

