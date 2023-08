A- A+

São Paulo Semana Paulista de Dança terá espetáculo de samba de graça no vão livre do Masp Festival começa nesta quarta e vai até sábado; programação também inclui auditório do museu

Quem passar pelo vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), no próximo sábado (26), poderá ver o coreógrafo Carlinhos de Jesus, ao lado de nove bailarinos de sua companhia, em uma apresentação inédita chamada “Rio de Janeiro”, cujo escopo incluirá o samba — carro-chefe da companhia — chorinho, bossa nova, gafieira e outros. A apresentação, marcada para começar a partir das 14h será um dos pontos altos da “Semana Paulista de Dança”, que chega a sua quinta edição sob a batuta do mesmo Masp.

"É nosso primeiro show em São Paulo após a pandemia. É um espetáculo inédito e tem o nome de ‘Rio de Janeiro', mas faremos no coração de São Paulo. Pra mim essa simbologia é bem importante porque tenho uma longa história com a cidade", diz Carlinhos.

Ao longo dos cinco dias do evento, haverá a participação de nove companhias de dança que se revezam entre o vão do Masp e o auditório interno. Todas as apresentações, sem exceção, são gratuitas. Participam do evento: Studio3 Cia de Dança, Márcia Milhazes Companhia de Dança, Palácio das Artes, Cia de Ballet Dalal Achcar, São Paulo Companhia de Dança, São Paulo Escola de Dança, Cia Carlinhos de Jesus, Cena 11 e Companhia de Danças de Diadema.

O curador do evento Anselmo Zolla defende que a semana é uma oportunidade para que novos públicos finalmente experimentem um grande espetáculo de dança, justamente pela inventividade dos grupos e pela gratuidade dos ingressos.

"É uma vitrine da dança", diz. "Vamos de A ao Z. Partimos do contemporâneo chegando à dança de salão. Para edições do futuro, penso em entrar nas danças folclórica brasileiras, embora tenhamos trazido o Balé Folclórico da Bahia em duas sessões esgotadas, de muito sucesso, anteriormente. Mas no próximo anos, teremos essas danças regionais, é um passo que quero dar. Outro sonho é abrir as portas para mais grupos experimentais", planeja o curador.

Anselmo, inclusive, está à frente da Studio3 Cia de Dança, responsável por abrir os trabalhos da semana na quarta-feira (23) às 20h. Na ocasião, o grupo apresentará o espetáculo, PARIS, que reverencia grandes nomes do Século XX, caso de Pablo Picasso (1881-1973), Coco Chanel (1883-1971) e Marlene Dietrich (1901-1992). A direção é de Jorge Takla.

"Na apresentação, queremos propor uma viagem a diversos artistas do século XX que viviam em Paris no mesmo momento. É uma época muito reforçada pela produção artística de hoje. O que eles plantaram está presente", afirma Anselmo.

A programação do evento pode ser conferida na íntegra no site do museu. A distribuição de ingressos ocorre 2 horas antes dos espetáculos conforme horário de chegada.

Veja também

Celebridades De Danielle Winits a Alessandra Negrini, veja as ex-namoradas de André Gonçalves