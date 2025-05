Vanessa da Mata e Priscila Senna fazem shows em Olinda e Jaboatão

A- A+

A cantora Vanessa da Mata faz show gratuito neste sábado (17) na Praça do Carmo, em Olinda, integrando a agenda Semana S do Comércio.



Além da artista matogrosessense, Maestro Spok também se apresenta no mesmo palco, que inicia programação a partir das 9h.



Ainda na Praça do Carmo, acontecem oficinas, feira de economia criativa e atividades para crianças, e homenagem ao mestre da xilogravura J. Borges, com oficina e performance de Pablo Borges.





Além de Olinda, a cidade de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, também recebe shows e outras atividades, ainda dentro da programação da Semana - que promove sua primeira edição e é idealizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e, em Pernambuco, é realizada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, além de sindicatos empresariais.

Galinhada

Com a participação de pelo menos 60 chefs pernambucanos, incluindo César Santos, na programação da Semana S consta tambem a "Maior Galinhada de Pernambuco".



Distribuída gratuitamente, a galinhada vai ser preparada com 450 Kg de frango em 30 paelheiras.



Oficinas para preparo de massas, sobremesas no pote, drinks e coquetéis também estão na ação.

Programação



OLINDA - PRAÇA DO CARMO



Sábado (17)



9h - Blocos "Eu Acho é Pouquinho" e "Ceroulinha"

10h30 - Show da Banda Mini Rock

14h - Maestro Spok, com Almir Rouche, Nonô Germano, Nena Queiroga e Marrom Brasileiro

16h30 - Vanessa da Mata



JABOATÃO DOS GUARARAPES - ORLA DE PIEDADE, PRÓXIMO AO SESC



Sábado (17)



18h30 - Limão com Mel

20h30 - PriSCILA senna

Domingo (17)



15h - Mari Bigio

16h30 - Espetáculo infantil "Crescer e Aprender", com o Mundo Bita



SERVIÇO

Semana S do Comércio

Com shows de Vanessa da Mata, Limão com Mel e Priscila Senna, entre outros, além de atividades diversas

Quando: Sábado (17) e Domingo (18)

Onde: Olinda (Praça do Carmo) e Jaboatão (orla de Piedade, perto do Sesc)

Acesso gratuito

Informações: @semanasdocomercio

