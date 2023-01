A- A+

Semana santa Semana Santa dos Milagres vai reunir Thiaguinho, Silva, Menos É Mais, Pedro Sampaio e Dennis DJ Projeto da Carvalheira e Tamo Junto, esse ano, ganha reforço com entrada da We Make nesse time de sucesso

Tendo a Rota Ecológica dos Milagres como destino querido entre os turistas, os organizadores do evento se preparam para a 4ª edição da grandiosa festa, que aporta no litoral alagoano. Com diversas opções de passeios diurnos, gastronomia diferenciada e paisagens inesquecíveis, quem escolher São Miguel dos Milagres como destino para a Semana Santa, vai desfrutar ainda de três dias de shows.

Os labels Muvuka, Borogodó e Benção, que já são queridos pelo público da Carvalheira, vão compor a grade da Semana Santa dos Milagres, que conta com assinatura da empresa pernambucana em conjunto com a Tamo Junto e, agora, We Make. Com serviço full open bar, nos três dias de agito, o comando musical vai ficar por conta de artistas como Thiaguinho, Silva, Menos É Mais, Pedro Sampaio e Dennis DJ, prometendo agradar os mais variados gostos.

"Sempre buscamos surpreender nossos convidados, já começando pela natureza, que é um dos principais atrativos para quem quer se desconectar e viver dias abençoados em um lugar que transborda felicidade", pontua Gabriel Macedo, da Tamo Junto. O sócio afirma ainda que os artistas que vão comandar o palco das festas, ganham ainda mais força quando somados aos elementos da cultura do local. "Será uma mistura quente e tropical que faz jus ao nosso conceito central: Milagres Produto Brasileiro", completa.

Charme, descontração e alegria são presença confirmada no feriado da Semana Santa, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de abril. "A ideia foi reunir produtoras com experiências multidisciplinares e grande impacto no seu mercado, para criar um evento que ritmos mais atuais do Brasil e cultura local conversem na mesma língua", afirma Macedo, que celebra ainda a união da empresa alagoana com a pernambucana Carvalheira e a entrada da We Make, do Rio de Janeiro, nesse circuito especial. "Nós sempre quisemos criar um evento inesquecível no feriado da Semana Santa".

Ingressos

Para aqueles que quiserem viver esses dias inesquecíveis, os ingressos já estão disponíveis, sendo possível adquiri-los como pacote, com entrada para os 3 dias de festa, ou avulso, escolhendo o dia de sua preferência. Os valores variam entre R$450,00 e R$1.190 + taxas, com venda por meio do site ou app da Sympla.

Programação

Muvuka - 06/04 (Quinta)

Menos é Mais, Locos, Bruna Lennon, Korossy

Borogodó - 07/04 (Sexta)

Thiaguinho, Dennis, Cix, Luísa Viscardi

Benção - 08/04 (Sábado)

Pedro Sampaio, Silva, Bruna Lennon & Cix, Ale Salles

Veja também

ATOR Advogado americano estima que Alec Baldwin pode pegar mais de seis anos de prisão