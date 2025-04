Semana Santa em Gravatá 2025 terá Joelma, Calcinha Preta, Adilson Ramos e outras atrações; confira

A- A+

Joelma, Calcinha Preta e o cantor Adilson Ramos são algumas das atrações da Semana Santa em Gravatá 2025, no Agreste de Pernambuco.

A programação começa na Quinta-Feira Santa, no dia 17 de abril, e segue até o Domingo de Páscoa (20).

Segundo a Prefeitura de Gravatá, quatro polos receberão artistas nacionais e locais. O destaque é para o novo palco a ser instalado no Alto do Cruzeiro.

O local receberá nomes como Adilson Ramos, Leonardo Sullivan, Almir ex-The Fevers, além de Lairton e seus Teclados, em apresentações que acontecem das 16h às 20h.

No Mercado Cultural, a programação fica por conta de Sandro Monteiro, Banda Canastra, Rodrigo Lins e os Implacáveis, além da Banda Expresso é Show.

Já a Vila da Páscoa receberá uma programação voltada para as crianças, com recreação, atrações culturais e o Desfile da Páscoa.

O Pátio de Eventos de Gravatá receberá o projeto "Elas Cantam", com as cantoras Andréa Santos, Patrícia Roberta e Vika Bezerra, além de Deb Lima, Joelma, Thiaguinho Barão, Marcinho Sensação e Calcinha Preta.

Para o prefeito da cidade, Joselito Gomes, a grade de atrações diversificada, que também conta com programação religiosa nas igrejas da cidade, deve atrair um grande público, movimentando o comércio e o setor turístico.

"Além disso, temos a Paixão de Cristo no Pátio de Eventos e apresentações no Mercado Cultural, no Alto do Cruzeiro, na Vila da Páscoa, além das atrações de shows no Pátio de Eventos”, destacou o gestor.

A Semana Santa de Gravatá 2025 conta com o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), do Governo de Pernambuco.

Espetáculo teatral “A Nossa Paixão – A Ele, a Glória” – de 17 a 19 de abril, no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar

17 de abril – quinta-feira – 20h

18 de abril – sexta-feira – 20h

19 de abril – sábado – 19h

Pátio de eventos – 20h30

19 de abril – sábado – 20h30

“Elas Cantam” – Andréa Santos, Patrícia Roberta, Vika Bezerra

Deb Lima

Joelma



20 de abril – domingo – 20h30

Thiaguinho Barão

Marcynho Sensação

Calcinha Preta



Polo Mercado Cultural, no Mercado Cultural de Gravatá – 12h

19 de abril – Sábado – 12h

Sandro Monteiro e Banda Canastra



20 de abril – Domingo – 12h

Rodrigo Lins e os Implacáveis

Expresso é Show

Polo Alto do Cruzeiro (Alto do Cruzeiro) – 15h

19 de abril – Sábado

Adilson Ramos

Leonardo Sulivan

20 de abril – Domingo

Lairton dos Teclados

Almir ex-Fevers



Vila da Páscoa – avenida Joaquim Didier – 17h

17 de abril – Quinta-feira

17h – Feira de Artesanato

18h – Apresentação da ODIP

18h30 – Apresentação do Centelha Divina



18 de abril – sexta-feira

17h – Feira de Artesanato

18h – Apresentação da Igreja Batista

18h30 – Apresentação da Igreja Sara Nossa Terra

19h – Apresentação da Igreja Assembleia de Deus Bom Refúgio



19 de abril – sábado

17h – Feira de Artesanato e recreação com a Kombiteca

18h – Peça Teatral “Clamor dos Anjos”

18h30 – Desfile de Páscoa

Concentração: Escola Amenayde Farias/Destino: Vila de Páscoa

Participação especial: Academia de Dança Attitude, Expressão Independente Fábio Lima, Alma Núcleo de Dança Alberto Lima, Fyamma Gabriella, Studio de Dança Juninho Araújo, ICETAG e Netto Escola de Música.



20 de abril – domingo

17h – Feira de Artesanato e recreação com a Kombiteca

18h – Peça Teatral “Clamor dos Anjos”

18h30 – Desfile de Páscoa

Concentração: Escola Amenayde Farias/Destino: Vila de Páscoa

Participação especial: Academia de Dança Attitude, Expressão Independente Fábio Lima, Alma Núcleo de Dança Alberto Lima, Fyamma Gabriella, Studio de Dança Juninho Araújo, ICETAG e Netto Escola de Música.

Veja também