A- A+

BBB 23 Semana Turbo do BBB 23: saiba as dinâmicas da semana no reality Tadeu Schmidt revelou detalhes sobre a novidade do programa na noite de terça-feira (21)

O BBB 23 terá uma nova dinâmica este ano: a Semana Turbo! Tadeu Schmidt adiantou os detalhes do que vem por aí. "Ela começa na quinta-feira com o Big Fone tocando à tarde. Quem atender vai ganhar o Poder Supremo. Na própria quinta, teremos uma Prova do Líder ao vivo. Na sequência, a formação do Paredão relâmpago", disse o apresentador.

Os detalhes do Poder Supremo dessa semana e como será o Paredão relâmpago será revelado nesta quarta (22). "No sábado, a gente tem uma Eliminação. Na sequência, ainda no ao vivo, a gente faz mais um Big Fone, valendo uma imunidade e uma indicação ao Paredão. Na manhã de domingo, temos uma Prova que vai decidir um novo Líder e um novo Anjo na casa. À noite, formamos um novo Paredão com Prova Bate-Volta e, na terça-feira, sai mais uma pessoa", completa Tadeu.

Veja também

BBB 23 MC Guimê faz surpresa para Lexa dentro da casa do BBB 23 no dia do seu aniversáio