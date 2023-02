A- A+

bbb 23 Semana Turbo: que horas vai tocar o Big Fone no BBB 23 nesta quinta (23)? Quem atender, vai poder desfrutar do Poder Supremo da semana

A famosa "Semana Turbo" do BBB 23, novidade do programa nesta edição, começa nesta quinta-feira (23), com o Big Fone tocando pela terceria vez nesta edição. Poucas horas antes da Prova do Líder, o teelfone está previsto para tocar às 18h30.

Quem atender o Big Fone vai ganhar o que?

O prêmio para quem conseguir atender o telefone é o Poder Supremo, conforme antecipou Tadeu Schmidt na noite de quarta-feira (22).

Como vai funcionar?

O Poder Supremo dará a oportunidade de quem vencer mudar o Paredão. Ele poderá trocar qualquer indicado na berlinda, inclusive pelo Líder, e até mesmo se ele tiver emparedado.

Veja também

bbb 23 Equipe de Key Alves repudia brincadeira de Paulo Vieira no "Big Terapia" do BBB 23