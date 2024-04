A- A+

COMPARAÇÃO Semelhança dos filhos de Bell Marques surpreende fãs: ''Gêmeos?'' Rafael e Pipo Marques são filhos do ex-vocalista do Chiclete com Banana e formam uma dupla juntos

A semelhança dos filhos do cantor de axé Bell Marques impressionou os internautas nos últimos dias. Em uma foto registrada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Rafael e Pipo Marques — que não são gêmeos — aparecem bebendo em uma piscina no alto de um prédio, com uma vista para a cidade do Oriente Médio. O momento fazia parte de uma série de publicações em que a família do ex-vocalista do Chiclete com Banana, de 71 anos, compartilhava sobre a viagem.

Os irmãos, entretanto, não são gêmeos. Filho mais velho de Bell, Rafael Marques nasceu em 1987 e atualmente tem 36 anos. Já Felipe Pipo Marques é do ano de 1994 e tem 30 anos.

“Vocês são gêmeos?”, perguntou a influenciadora Bia Tavares. A dúvida dela, aliás, era a mesma de outros internautas. “Se vocês fossem gêmeos não parecia tanto assim”, comentou outra. “Os gêmeos de anos diferentes”, também dizia um comentário.

Outras pessoas usaram o espaço para opinar sobre a beleza dos irmãos: “Show esse lugar. E os galãs arrasando sempre”, escreveu uma seguidora.

Assim como o ex-vocalista do Chiclete com Banana, os dois irmãos também seguem os passos do pai e cantam em uma dupla. Após a viagem para Dubai, os dois já anunciaram que “as férias acabaram e a agitação continua, 2024 está repleto de encontros” com os fãs.

