Semelhança entre Compadre Washington e Lucas Henrique, candidato ao BBB 24, chama atenção nas redes

Lucas Henrique, um dos 13 candidatos a uma vaga na nova temporada do reality, chamou a atenção da internet por paracer com o pagodeiro Compadre Washington, do grupo É o Tchan. A semelhança com o vocalista gerou vários comentários divertidos nas redes.

O administrador das redes sociais de Lucas compartilhou no perfil um vídeo com os comentários da web, que apontam o cantor de "ícone dos anos 90". O perfil do professor de Educação Física também entrou na brincadeira. "Estão falando tanto que o nosso Lucas Capoeira é filho do cara, que pronto: tá adotado!", postou.

No final de 2023, o pagodeiro Compadre Washington passou por uma cirurgia de apendicectomia. No domingo (7), o cantor retornou aos palcos em um show de comemoração aos 30 anos do É O Tchan, em Salvador.

Confira os comentários:



️ Olha quem notou a gente…



FOCO NO GSHOW! Vamos botar o Lucas no #BBB24! #TeamBuda https://t.co/MoM7LAjl6C — Lucas Capoeira (@lucas_capoeiraa) January 8, 2024

No compadre @lucas_capoeiraa ...

Cria da Maré e professor dentro da favela!!! Vcs não tão ligado no trampo dele... #bbb24 pic.twitter.com/tYph4chCU9 — Wilian Moura (@WilianMoura12) January 8, 2024

Fábio, falando em É o Tchan e Que História é essa, olha meu amigo concorrendo ao Bbb e que foi ao seu programa!!! VAMOS APOIÁ-LO!!!

VOTE LUCAS HENRIQUE!!!!#TeamBuda #bbb24 https://t.co/2fmpoiFviq — Bru #TeamBuda (@BrunnaGoldbach) January 8, 2024

