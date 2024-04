Sêmen de salmão, fezes de rouxinol e lifting de vampiro: conheça os segredos da pele de famosos

A- A+

O influenciador digital Carlinhos Maia impressionou alguns internautas após revelar o segredo para a beleza de sua pele.



Na última terça-feira (23), o humorista publicou um vídeo nos stories do Instagram enquanto passava por um procedimento facial com esperma de salmão, uma tecnologia regenerativa.



Ele, entretanto, não é o primeiro nem o único famoso que é adepto de técnicas estéticas “diferentonas”.

Anitta, por exemplo, realiza um procedimento conhecido como lifting de vampiro, com aplicação de plasma rico em plaquetas no rosto — o mesmo procedimento já foi feito por outras famosas como Angelina Jolie e Kim Kardashian.

Victoria Beckham e Harry Styles, por sua vez, realizam procedimentos que incluem uma máscara com fezes de rouxinol para afastar as marcas da idade.

Veja abaixo alguns procedimentos dos quais famosos são adeptos:

Lifting de vampiro

O procedimento consiste na retirada de uma grande quantidade de sangue do braço. Após, com o auxílio de uma máquina centrífuga, o plasma é separado e aplicado em todo o rosto. Celebridades como a cantora Anitta, a atriz Angelina Jolie, a socialite Kim Kardashian e a apresentadora Luciana Gimenez já passaram pelo lifting, que necessita ainda do uso de uma pomada anestésica para suportar a dor, e é utilizado para crescimento capilar e rejuvenescimento da pele.

Sêmen de salmão

A aplicação do esperma do peixe, procedimento pelo qual Carlinhos Maia passou, tem por objetivo estimular a geração de colágeno, conferindo à pele o aspecto de uma pessoa mais jovem, além de maior firmeza. As atrizes Jennifer Aniston e Tatá Werneck já passaram pelo método de beleza.

Fezes de rouxinol

Esta técnica entrou na moda novamente em salões de beleza e conquistou celebridades como a ex-Spice Girl e estilista Victoria Beckham, o ator Tom Cruise e o cantor Harry Styles. O procedimento, que consiste na sobreposição de uma máscara feita com fezes de rouxinol, já vem sendo usado no Japão há séculos. A promessa do método é garantir resultados de antienvelhecimento.



Muco de caracol

Produtos cosméticos feitos com o inusitado ingrediente virou um fenômeno entre consumidores do mercado de beleza. Celebridades como a atriz Katie Holmes e a influenciadora digital Malu Borges já revelaram utilizar o conteúdo para terem bons resultados para terem uma pele brilhante, além de ajudar no estímulo da produção de colágeno.

Cremes com placenta

Os tratamentos com placenta humana, rica em vitaminas E e B e proteínas, podem ajudar na redução de linhas de expressão e de poros. Podem também auxiliar na diminuição de manchas. Aos 54 anos, a cantora Jennifer Lopez é adepta de produtos que têm o ingrediente em sua composição.

