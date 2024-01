"Sempre gritei mais alto", diz Yasmin sobre relacionamentos que teve na vida

A- A+

Após embate com Davi motivado pelo Sincerão do BBB 24 desta segunda (22), Yasmin recebeu o apoio de Wanessa. "Muito orgulho que você não se intimidade, amiga. Muito orgulho de você", disse a cantora.



A modelo explicou que já esteve em muitos relacionamentos em que precisou lidar com situações intimidadoras."Eu já tive muitos relacionamentos assim, que eu aprendi isso: se eu não intimidasse, eu estava ferrada. Então, eu sempre gritei mais alto. Sempre", contou Yasmin.



O baiano se incomodou e reagiu ao ouvir a fala de Luigi de que ele teria deixado comida da Xepa estragar por fazer um banquete para a casa. Ysmin não gostou da reação e gritou com ele, que se desculpou com a sister.

