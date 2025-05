Senado aprova Lei que integra a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém como Patrimônio Imaterial

A- A+

Encenado desde 1968, o espetáculo Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que acontece pontualmente durante o período da Semana Santa, na cidade-teatro de Nova Jerusalém, localizada no distrito de Fazenda Nova, município do Brejo da Madre de Deus, região Agreste de Pernambuco está em vias de se tornar Patrimônio Imaterial Brasileiro.

O Projeto de Lei nº 4409/2021 é uma iniciativa do deputado federal Felipe Carreras (PSB), foi aprovado ontem pelo Senado Federal, já havia sido passado pela Câmara dos Deputados, e agora segue para sanção do presidente Lula (PT).



Com a sanção presidencial, a Paixão de Cristo será oficialmente incorporado ao conjunto de bens imateriais protegidos pelo Estado brasileiro, o que assegurando maior visibilidade e apoio à sua continuidade.



Histórico

De acordo com o deputado Felipe Carreras, o reconhecimento é uma conquista histórica. “A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é um patrimônio do nosso povo. Mais do que um espetáculo, ela representa fé, tradição e identidade. Essa conquista é de todo o povo pernambucano”, destacou o parlamentar.



Segundo o senador Humberto Costa (PT-PE), relator do projeto no Senado, o reconhecimento do espetáculo é importante para a cultura brasileira, pois preserva a tradição cultural e religiosa do País.



“É um motivo de orgulho para todos os pernambucanos”, afirmou Robinson Pacheco, presidente da Sociedade Teatral de Fazenda Nova. “É o reconhecimento da grandiosidade e da relevância cultural do legado deixado por Plínio e Diva Pacheco, idealizadores e construtores da Nova Jerusalém, que dedicaram as suas vidas a transformar um sonho em símbolo de fé, arte e identidade nacional”, continua Pacheco.



Primórdios

Criada inicialmente com o objetivo de atrair turistas durante a Semana Santa, a iniciativa buscava movimentar o comércio local e gerar emprego e renda para os moradores da região.



Ao longo do tempo, o espetáculo ganhou projeção nacional, atraindo visitantes de todo o Brasil e do exterior, consolidando-se como uma das principais atrações turísticas e culturais do período.



Atualmente, a encenação conta com a participação de mais de 400 atores e figurantes, o espetáculo narra a história bíblica dos últimos dias de Jesus na terra. A cidade teatro possui uma área de 100 mil m² cercada por muralhas de pedra de três metros de altura e 70 torres de sete metros. Em seu interior, nove palcos plateia reproduzem ambientes como arruados, lagos, jardins, palácios e o Templo de Jerusalém.

