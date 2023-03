A- A+

BBB 23 Sensitiva? Domi revela sonho com nove pessoas em um quarto e internet vê semelhança com repescagem Nove participantes eliminados serão confinados em um quarto e o público escolherá dois para retornar ao reality

Os sonhos reveladores de Domitila na casa do BBB 23 já estão dando o que falar nas redes sociais. Dessa vez, a sister contou que sonhou com nove pessoas dormindo em um quarto e a internet logo associou aos participantes da repescagem.



"Era um quaro muito claro. Quero acreditar que era o top 10. Agora só tinham 9. E eu lembro que eram nove pessoas e três camas estavam vazias", o detalhe das camas vazias chamu atenção pois batem com os dois expulsons (Sapato e MC Guimê) e com Bruno Gaga, que desistiu de participar do confinamento.





