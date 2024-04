A- A+

FAMOSOS Separação de Belo e Gracyanne Barbosa: entenda o motivo e saiba quem é o pivô do fim do casamento Cantor e musa fitness ficaram juntos por 15 anos

O casamento de Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim. Eles estavam juntos há 15 anos. A musa fitness e o cantor decidiram se separar há cerca de oito meses e ainda estavam morando juntos.

Por que Belo e Gracyanne terminaram?

O relacionamento dos dois começou em 2007, quando Gracyanne era dançarina do grupo Tchakabum. À época, havia rumores de que ela teria sido pivô da separação entre Belo e Viviane Araújo. O fim do casamento entre Gracy e Belo também teria um terceiro elemento envolvido: Gilson de Oliveira, personal trainer da modelo. Gracy confirmou ao jornalista Leo Dias que teve um caso com Gilson.





Um dos casais mais emblemáticos entre os famosos, eles costumavam brincar dizendo que eram tudo um para o outro. Em suas entrevistas, Belo sempre fazia questão de elogiar a parceira, destacando sua beleza, sensualidade e seu papel em sua vida. "Sou completamente apaixonado pela minha mulher e espero que, assim como a escolhi e escolho todo dia para o resto da vida, ela também tenha me escolhido", disse Belo ao Extra no início deste ano.

Partiu da musa fitness a decisão de pôr fim ao casamento. Os dois estivam tentando contornar uma crise que começou há mais de um ano. Belo teria dado uma segunda chance à esposa desde que soube do caso extraconjugal, mas os dois não conseguiram reverter a crise.

