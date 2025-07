Separado de Katy Perry, Orlando Bloom compartilha mensagens budistas nas redes sociais

A- A+

Depois de quase dez anos juntos, Orlando Bloom e Katy Perry se separaram. Circulavam muitos rumores sobre uma possível crise no relacionamento dos dois, o que foi confirmado recentemente pela revista "Us Weekly". Em sua recente vida de solteiro, Bloom recorreu às redes sociais para compartilhar uma série de histórias filosóficas que, diante sua situação atual, podem parecer pouco enigmáticas.

Nas últimas horas, a conta do astro de "Tróia" no Instagram foi inundada por frases um tanto clichês, dado o contexto da sua separação. Na primeira publicação, o artista compartilhou a seguinte legenda: "Cada dia é um novo começo. E o que fazemos hoje é o que mais importa". Esta citação de Buda foi seguida por uma do filósofo budista Daisaku Ikeda, que diz: "O mais importante é dar o primeiro passo. Superar corajosamente um pequeno medo lhe dá a coragem para superar o próximo".

Longe de serem misteriosas, ambas as mensagens falam da situação atual pela qual o ator passa, na qual ele deve, sem dúvidas, enfrentar uma nova fase em que não estará mais ao lado da mãe de sua filha, a cantora Katy Perry.

Obviamente ser solteiro não significa que não se possa viver momentos que gerem alguma suspeita, como aconteceu com a ida do ator ao casamento de Jeff Bezos. Lá, a vida, mais uma vez, cruzou os caminhos de Orlando Bloom e Kim Kardashian, e a foto do encontro chamou a atenção de todos. Tudo ocorreu nove meses após a viralização de uma imagem em que ele é visto olhando extasiado para as curvas dela. O astro de "Piratas do Caribe" viajou a Veneza para comparecer ao casamento de Bezos e, ao ver a famosa empresária e influenciadora, não hesitou em dar-lhe um beijo carinhoso.

O reencontro dos dois foi divulgado pelo site "Daily Mail". Segundo o veículo, a estrela de Hollywood se inclinou para dar um beijo e um abraço em Kardashian. Bloom estava bem casual, com uma regata preta e shorts combinando, enquanto ela, também de preto, ocultava o olhar atrás de óculos escuros chamativos. A modelo estava acompanhada de sua irmã, Khloé Kardashian e de sua mãe, Kris Jenner.

O encontro entre Bloom e Kardashian reacendeu a lembrança da foto viral do ano passado, em que o ator admirava o corpo da modelo em uma festa de gala da Semana de Moda de Nova York, enquanto Katy Perry posava para as câmeras. A comoção foi tanta que até a cantora teve que comentar o episódio: convidada do podcast de Elvis Duran, ela aprovou o comportamento do então parceiro. "Como não reparar [no corpo de Kim]? Eu não vejo a polêmica", afirmou ela, na ocasião.

A viagem de Bloom à Itália para comparecer à mega festa de casamento do magnata com a jornalista Lauren Sánchez foi a primeira desde sua separação de Perry, que atualmente está em turnê pela Austrália.

Bloom e Perry, um fim anunciado

Após vários meses de rumores e especulações, a revista "Us Weekly" confirmou que Orlando Bloom e Katy Perry terminaram o relacionamento após nove anos juntos. "Katy e Orlando se separaram, mas continuam cordiais", confirmou uma fonte com exclusividade ao veículo. "Não há conflitos no momento. Katy, claro, está magoada, mas está aliviada por não ter que passar por outro divórcio, já que aquele foi o pior período da sua vida", contou ao relembrar o fim do casamento da cantora com Russell Brand, em 2012.

Segundo outra fonte, a separação da cantora e do ator era "uma questão de tempo". O relacionamento deles havia se deteriorado há vários meses. A cantora, que é mãe de Daisy, de quatro anos, com Bloom, decidiu se concentrar na carreira e está focada na turnê Lifetimes. "Katy tem estado muito ocupada trabalhando, e eles estão frequentemente separados", confidenciou uma fonte próxima à artista. "É algo sobre o qual não se fala, mas eles vêm enfrentando dificuldades há algum tempo. Todos ao redor deles sabiam", concluiu.

